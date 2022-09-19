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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية آل مكتوم الخيرية طلب مساعدة مالية وعينية 2022 عبر الرابط almaktoumfd.ae في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير عن رابط جمعية آل مكتورم الخيرية طلب مساعدة، والتي تعتبر احد أهم الجمعيات الخيرية والمؤسسات في دولة الامارات العربية المتحدة، وخاصة في امارة دبي، حيث تم تأسيس مؤسسة آل مكتوم الخيرية على يد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله عام 1997 ميلادية الموافق 1417 هجريا، وتم إنشائها لخدمة العديد من الأهداف الخيرية والإنسانية، وهذا سواء من تقديم المساعدات الدراسية وبناء المارس، أو العمل على المساعدات المالية للأسر المحتاجة وكفالة الأيتام والمتعسرين إلخ، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن طريقة الدخول إلى الرابط وإرسال طلب المساعدة المادية بشكل صحيح من داخل الامارات، فتابعوا معنا.
جمعية آل مكتوم الخيرية
وتعتبر هيئة آل مكتوم الخيرية من أحد المؤسسات الساعية على الدوام للعمل الخيري في الإمارات، وهذا ليس غريبا على الاطلاق من ال مكتوم، حيث نجد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله حاكم إمارة دبي له مؤسسة محمد بن راشد الخيرية التي تقوم بتقديم المساعدات المالية لعدد محدود من الأشخاص كل أسبوع، حيث تعرفنا معكم في ثقفني على طريقة التقديم.
وقد قام الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي سابقاً انشأ جمعية آل مكتوم الخيرية منذ عام 1997 أي أكثر من 25 سنة للأعمال الخيرية التي لم تقتصر المساعدات على المحتاجين والمستحقين داخل الإمارات فقط، بل وصل صداها إلى خارج الإمارات في البلاد الإسلامية والعربية.
انجازات جميعة ال مكتوم للأعمال الإنسانية
وهناك العديد من الأهداف التي تهدف إليها الجمعية بالطبع، والتي تعمل على تحقيقها، ونستعرض معكم الانجازات التي تقوم بها المؤسسة الخيرية، فتابع معنا في ثقفني:
- بناء وتجهيز المدارس داخل الامارات وخارجها.
- دعم دراسي للطلبة المحتاجين لاستكمال التعليم الخاص بهم.
- تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المتعففة في الإمارات.
- كفالة الأيتام.
- الأضاحي.
- تسيير حملات الحجاج.
- الحقيبة المدرسة.
- فرش المساجد.
- تقديم الإغاثة والمساعدات الطلبة للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية والفيضانات.
رابط جمعية آل مكتوم الخيرية طلب مساعدة مالية 2022
وفي حالة اذا كنت من الفئات المستحقة للدعم، وتريد الحصول على دعم مالي سواء لسداد ديون أو دراسة أو كفالة أيتام أو مساعدة علاجية، فيمكنك تقديمها إلكترونيا عبر الموقع الخاصة بالجمعية، وهذا عبر الخطوات التالية:
- ادخل إلى موقع هيئة آل مكتوم الخيرية عبر الضغط على الرابط almaktoumfd.ae.
- ثم انقر على طلب المساعدة في القائمة بالأعلى.
- ادخل رقم الهوية الاماراتية.
- تقوم بتعبئة الاستمارة الخاصة بالطلب الخاص بك، وتضع رقم الهاتف المحمول للتواصل، وحالة الاسرة الاجتماعية، الجنسية، وباقي البيانات.
- تضغط على ارسال.
رقم جمعية آل مكتوم الخيرية
وفي حالة اذا كنتم تريدون التواصل مع الجمعية، فيمكنكم التواصل عبر الرقم الخاص بها أو التوجه إلى المقر الخاص بها، وهذه المعلومات جاءت في الموقع الإلكتروني كالتالي:
- العنوان: دبي، شارع المنخول بناية نشوان الطابق الأول.
- هاتف: 97143988668.
- فاكس: 97143987400.
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