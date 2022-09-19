نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات فلورينا في لليوم الوطني 92 || أقوى التخفيضات على المنتجات الجلدية من معارض فلورينا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث محبي الشراء في فترات الخصومات عن تخفيضات فلورينا لليوم الوطني 92، حيث أن اليوم الوطني هو أكبر يوم تكون فيه تخفيضات في المملكة العربية السعودية، وبمناسبة اقتراب هذا الموعد يقدم معرض فلورينا تخفيضات كثيرة على كافة منتجاته، ويتابع محبي هذا المعرض تخفيضاته لأنه لا يوجد سوى أربعة أيام فقط وتبدأ تخفيضات لليوم الوطني مع بداية إجازة اليوم الوطني والتي من المقرر أن تنطلق مع إجازة المدارس لليوم الوطني في نهاية دوام يوم الثلاثاء القادم 20 من سبتمبر 2022.

تخفيضات فلورينا في لليوم الوطني

يقوم دائما معرض فلورينا الخاص بالجلود من أحذية وشنط وغيره في اليوم الوطني بتخفيضات غير معتادة، وبخصم كبير يتراوح بين 15 إلى 90 في المائة ومن تلك التخفيضات الآتي:

حذاء رجالي مفتوح: 48 ريال وشامل الضريبة، ويوجد منه ألوان مختلفة مثل البني والجملي والأسود والأبيض والبترولي وبمختلف المقاسات .

كوتشي رجالي مريح يشبه الاسكتشر بسعر 29 ريال وشامل الضريبة.

كوتشي رجالي برباط متوفر باللونين اللبني والرمادي بسعر 36.5 ريال شامل الضريبة.

حذاء حريمي مفتوح بسعر 25.66 ريال باللون الجملي وشامل الضريبة.

يشترط على المشتري ألا يشتري أكثر من خمس منتجات فقط بحد أقصى.

خطوات الشراء الإلكتروني من معارض فلورينا

كما يمكن الشراء إلكترونيا من موقع تخفيضات المعارض في لليوم الوطني من خلال هذه الخطوات:

رابط الموقع: https://florina.sa/. يوجد بالصفحة الرئيسية كافة الأقسام التي بالموقع سواء أكانت حريمي أو رجالي أو أطفالي. اختر من القسم الذي تبحث عنه عن المنتج التي تريده. حدد المنتج. ضفه لعربة التسوق. ثم أكمل إجراءات الدفع، وسوف يصل إليك ما قمت باختياره خلال أيام.

فروع معارض فلورينا في المملكة العربية السعودية

يوجد ما يقرب من 17 فرع من معارض تخفيضات فلورينا في لليوم الوطني بداخل المملكة ومنهم التالي:

فرع مكة المكرمة: في 38 ش المحطة الحيوية.

فرع أبها: يوجد على ط. الملك خالد.

فرع ينبع: بجوار الدفاع، في ش خدام بن واسيا.

يوجد فرع في ط. الملك عبد العزيز.

وفرع آخر في السنابل مول.

وفرع في ش الملك خالد بالقرب من ط. الملك عبد العزيز.

كما يمكن لمعارض فلورينا أن تقدم الأحذية للماركات العالمية، ولكن بغير الأسعار العالمية وبأسعار هائلة، وتطلق كافة الخصومات على تويتر على الصفحة الرسمية لهم هناك.