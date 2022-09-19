نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت iOS 16 على الآيفون في دقائق بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسأل العديد من مستخدمي الآيفون عن كيفية الانتقال إلى أحدث إصدار من برنامج النظام على جهاز iPhone، بخطوات بسيطة سوف تتمكن من تثبيت التحديث الجديد للآيفون قد يستغرق هذا بعض الوقت، وبعد ذلك تكون جاهزًا لاستخدام ميزات تحديث ios 16، ولكن قبل بدء التثبيت يجب إتباع الخطوات التالية.

النسخ الاحتياطي للآيفون

كل ما عليك القيام به هو الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جهازك، يسمح لك هذا بالحفاظ على أشيائك في حالة حدوث خطأ ما وهذا نادر جداً، لكن يمكن أن يحدث، سواء كنت تقوم بعمل نسخة احتياطية من iPhone على iCloud ، أو Mac باستخدام Finder ، أو iTunes على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، فستحتاج إلى القيام بذلك قبل بدء تحديث البرنامج، نظرًا لمدى أهمية الأشياء على iPhone، من الصور إلى الملاحظات إلى البيانات الشخصية الأخرى، خذ الوقت الكافي لعمل نسخة احتياطية من كل شيء قبل البدء في تحديث البرنامج.

طريقة تثبيت iOS 16 على الآيفون

الآن بعد أن تم نسخ جهازك احتياطيًا، فأنت جاهز لتثبيت iOS 16 على جهاز iPhone الخاص بك.

افتح تطبيق “الإعدادات” على جهاز iPhone الخاص بك

انتقل إلى “عام”

انتقل الآن إلى “تحديث البرنامج”

اضغط على “تنزيل وتثبيت” عندما ترى تحديث برنامج iOS 16

سيقوم جهاز iPhone بتنزيل تحديث البرنامج والتحقق منه مع Apple، ثم متابعة التثبيت.

نظرًا لأن حجم iOS 16 يبلغ حوالي 5 غيغابايت، فقد يستغرق تنزيله وتثبيته بعض الوقت، لذلك إذا كنت بحاجة إلى استخدام جهاز iPhone الخاص بك في غضون ساعة أو ساعتين، فقد ترغب ببساطة في الانتظار وتثبيت تحديث iOS 16 في الوقت المناسب في وقت لاحق عندما لا تحتاج إلى استخدام الجهاز، بمجرد أن ينتهي iPhone من تثبيت iOS 16، سيتم إعادة تشغيل iPhone وستظهر لك شاشة “Hello”، وستكون جاهز لاستخدام نظام التشغيل الجديد، يحتوي iOS 16 على مجموعة متنوعة من الميزات والتحسينات الجديدة، ولكن التغيير الأكثر بروزًا هو القدرة على تخصيص شاشة قفل الأجهزة وإضافة بعض الأدوات إليها للقيام بأشياء مثل رؤية الطقس ومستويات النشاط.