زيلينسكى: القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على عدد من المدن

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى فى خطاب - نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - " إن القوات الأوكرانية استطاعت استعادة السيطرة على مدن إزيوم، وبالاكليا، وكوبيانسك، وخاركيف"، مقدما الشكر لقوات الجيش الأوكراني. فيما قال نائب وزير الدفاع الأوكرانى فولوديمير هافريلوف إن الأوكرانيين تلقوا الكثير من الدعم من الدول الغربية للتصدى للعملية العسكرية الروسية ضد بلاده.
وأضاف نائب وزير الدفاع الأوكرانى فى تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية" أن قوات الجيش الأوكرانى نجحت فى هجومها المضاد فى شرق البلاد.
وكشف نائب وزير الدفاع الروسى أن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة السيطرة على 8 آلاف كيلومتر مربع كانت روسيا قد سيطرت عليها فى شرق أوكرانيا.
وفيما يتعلق بالأوضاع فى محطة زابوريجيا النووية، قال نائب وزير الدفاع الأوكرانى فولوديمير هافريلوف إن محطة زابوريجيا تحت مراقبة مختصين، معربا فى الوقت ذاته عن خشيته من تدمير أو قصف يطالها
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