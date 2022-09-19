الأمن العراقى يعلن مقتل 8 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى

جدة - نرمين السيد - وقالت خلية الإعلام الأمنى فى العراق فى بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد، إنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة نفذت على إثرها قوات الأمن مداهمة أحد الأوكار الإرهابية داخل جزيرة الحضر واشتبكت مع عناصر التنظيم الإرهابى. وأضافت أن العملية أسفرت عن مقتل جنديين إثنين وإصابة آخرين.

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