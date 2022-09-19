طريقة التسجيل في نظام نور أول ابتدائي 1444

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عمر شويل - جدة بالتزامن مع بَدْء التسجيل الدراسي وقرب العام الجديد يحتاج أولياء الأمور إلى معرفة خطوات التسجيل في نظام نور أول ابتدائي، حيث يقوم أولياء الأمور التسجيل في نظام نور لتسجيل أبنائهم وذلك عبر اتباع بعض الخطوات، وفيما يلي نقدم لكم الخطوات المطلوبة للتسجيل الجديد وكيفية تسجيل الدخول بكل سهولة.

خطوات التسجيل في نظام نور أول ابتدائي

يلزم التسجيل في الصف الأول الابتدائي في السُّعُودية التسجيل عن طريق نظام نور، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني لنظام نور. ثم تسجيل الدخول. النقر على “تسجيل طالب جديد”. ثم إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية أو إدخال رَقَم الإقامة للوافدين المقيمين. حدد صلة قرابة ولي الأمر مع الطالب. تحديد وظيفة ولي الأمر. ثم إدخال البيانات المطلوبة للطالب. بعد ذلك إدخال البيانات الخاصة بالمدرسة المراد التسجيل بها. ثم النقر على أيقونة “حفظ الطلب”. بعد ذلك إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة. النقر على أيقونة إرسال الطلب بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، وبعد ذلك سوف يصل رَقَم خاص بالطلب لولي الأمر، الذي يتمكن عن طريقة من متابعة الطلب.

خطوات تسجيل ولي الأمر في نظام نور

حتى يمكن تسجيل الأبناء في نظام نور يجب تسجيل ولي الأمر أولاً على النظام، ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:

الانتقال إلى نظام نور. الضغط على أيقونة “تسجيل ولي أمر جديد”. إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية للأب، أو رَقَم الإقامة للوافدين. ثم إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية للطالب أو رَقَم الإقامة للوافد. تحديد صلة القرابة. كتابة تاريخ الميلاد الخاص بالطالب. الضغط على زر تحقق. ثم النقر على أيقونة حفظ.

دخول ولي الأمر إلى نظام نور بعد تسجيل ولي الأمر أول مرة يمكن اتباع الخطوات التالية لتسجيل الدخول إلى نظام نور:

التوجه إلى نظام نور التعليمي. ثم إدخال بيانات تسجيل الدخول اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك النقر على زر “تسجيل الدخول”.

رابط تَسجيل أول ابتِدائي نِظام نُور

أتاحت وزارة التربية والتعليم في المملكة السُّعُودية إمكانية التقديم على المرحلة الابتدائية بشكل إلكتروني عن طريق نظام نور التعليمي عن طريق ولي الأمر، وذلك بعيداً عن إضاعة الوقت والجهد في سبيل التقديم بشكل روتيني من أجل الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، حيث خصصت الوزارة رابطاً خاصاً للتسجيل الطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي.