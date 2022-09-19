نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني بالأسبوع التاسع بتوقيت السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننقل لكم موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني بتوقيت السعودية، حيث ازدادت المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على مستوى صدارة الليجا الإسبانية، ويسعى كلا من ريال مدريد وبرشلونة إلى الإنفراد بصدارة جدول الترتيب عندما يلتقيا في الأسبوع التاسع في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.

موعد مباراة الكلاسيكو القادم

موعد مباراة الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة : الرابعة مساء بتوقيت السعودية يوم الاحد 16 أكتوبر.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

يذكر أن المنافسة قوية بين ريال مدريد وبرشلونة خاصة بعد الأسبوع السادس من الدوري الإسباني، حيث يتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة عند كتابة تلك السطور بعد نهاية الأسبوع السادس، وتأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

كان ريال مدريد قد واصل التفوق بالفوز على أتلتيكو مدريد، حيث نجح ريال مدريد في الفوز على أتلتيكو مدريد ليواصل الصحوة في الدوري الإسباني بعدم الخسارة في أي مباراة وهو مايعني أن الكلاسيكو الإسباني المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة سيكون الأكثر متابعة على مستوى كل الجماهير العربية بشكل عام والجماهير السعودية بشكل خاص.

كان ريال مدريد قد نجح في الفوز على أتلتيكو مدريد في الديربي الإسباني بعدما تمكن من الفوز عن طريق فالفيردي، حيث تمكن فالفيردي في إحراز هدفين بينما أحرز أتلتيكو مدريد هدف.

توقعات نتيجة مباراة الكلاسيكو القادم

على مستوى نتيجة مباراة الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة، نتوقع أن تكون نتيجة المباراة صعبة بشكل كبير على برشلونة أكثر من ريال مدريد، خاصة وأن ريال مدريد يعايش فترة من الصحوة مع المدير الفني أنشيلوتي وهو الأمر الذي يجعل الكلاسيكو الإسباني مغاير بشكل كبير بين ريال مدريد وبرشلونة وسط حالة من المتابعة القوية بين الجميع.

هذا وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد 16 أكتوبر 2022 وسط حالة من الترقب فيما يخص ريال مدريد وبرشلونة في مواجهة هامة بين ريال مدريد وبرشلونة.