نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر موبايل HUAWEI nova Y90 هواوي نوفا الجديد سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم كافة المواصفات HUAWEI nova Y90 الجديد الكثير من حبي هواتف هواوي بدأ في البحث عن سعر ومواصفات الهاتف الجديد وذلك بعد ما أعلنت شركة هواوي عن إصدار هاتف جديد وهو Huawei Nova Y90، ويعد الهاتف منافس قوي بالنسبة للفئة الاقتصادية، وتم دعم الهاتف بمميزات مذهلة سوف نتحدث عنها من خلال الأسطر التالية، في هذا المقال سوف نتحدث عن مميزات هاتف هواوي نوفا y90 الجديد وسعر الهاتف تابعوا معنا. مميزات هاتف Huawei Nova Y90 جاء هاتف هواوي بمميزات جذابة ومذهلة للجميع، ومن أبرزها مايلى: شاشة هاتف هواوي نوفا Y90، تصل بحجم ٦.٧ بوصة، وبدقة +FHD، ومعدل التحديث ٩٠ هرتز.

سعة تخزين الهاتف ٨ جيجا، و ذاكرة التخزين ١٢٨ جيجا.

المعالج هو Snapdragon 680 4G، وهو معالج جيد من شركة كوالكوم، وتم دعم المعالج بتكنولوجيا ٦ نانو، و التردد ٢.٤ جيجا هرتز.

نظام تشغيل الهاتف هو EMUI 12.

بطاقة الهاتف عملاقة جداً بحجم ٥٠٠٠ مللي أمبير، وبها خاصية الشحن السريع.

يتمتع الهاتف بتصميم مميز وجذاب جداً، من حيث ألوان الهاتف ومظهره الخارجي.

الهاتف يدعم خاصية البصمة.

يدعم الهاتف خاصية NFC.

يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات في الخلف، كاميرا أساسية بدقة ٥٠ ميجا بكسل، وكاميرا ثانية بدقة ٢ ميجا بكسل، وكاميرا ثالثة بدقة ٢ ميجا بكسل أيضاً.

مدخل السماعات في الهاتف ٣.٥ ملم.

يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري.

يدعم الهاتف تركيب شريحتين.

يحتوي الهاتف على كاميرا في الأمام بدقة ٨ ميجا بكسل، وفتحة العدسة F/2.0، تدعم تصوير الفيديو بجودة ١٠٨٠ بكسل.

يصل وزن الهاتف ١٩٥ جرام.

الكاميرا الخلفية في الهاتف تدعم فلاش LED. بالفيديو توضيح مزايا التليفون ألوان هاتف Huawei Nova Y90 جاء هاتف هواوي الجديد بألوان كثيرة ومميزة لتناسب جميع الأذواق و منها: اللون الأبيض .

اللون الأسود.

اللون الأزرق.

اللون الأخضر. سعر هاتف Huawei Nova Y90 بلغ سعر جهاز هواوي نوفا Y90، في مصر نحو ٤٢٠٠ جنيه مصري، بينما بلغ سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية نحو ٨٤٠ ريال سعودي. صور Huawei Nova Y90

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