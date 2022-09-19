نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التجنيد الموحد وزارة الدفاع 1444 شروط التجنيد الموحد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التجنيد الموحد في السعودية 1444 شروط التجنيد الموحد في المملكة العربية السعودية لعام1444 حيث قامت وزارة الدفاع بالإعلان عنها منذ فترة كما أنها تعتبر الخطوة الأولى التي يشترط علي المواطن المقدم الطلب أن يجتازها ويتم إكمالها بنجاح ليتم التأكيد القبول الأول مرة الخاص بتوظيف التجنيد الموحد وتعد وزارة الدفاع من أهم الوزارات العاملة علي مستوي المملكة العربية السعودية، وتعد إحدى الوزارات السيادية مع فريق واسع يعتمد مهام أساسية تكون متعلقة بالإدارة ومع التنظيم العسكري لكل القوات العسكرية والأمنية داخل المملكة السعودية كما أنها تشمل في السعودية جميع المناصب التي تتعلق بالقوات المسلحة وسوف نقدم لكم التفاصيل من خلال موقع ثقفني.

التجنيد الموحد وزارة الدفاع 1444

يعد التجنيد الموحد في السعودية من أفضل الخدمات التي تقوم وزارة الدفاع بتجنيدها،كما أنها تقوم بتسجيل الراغبين في التقديم للمشاركة في التشكيلات العسكرية التي تكون تابعه لوزارة الدفاع السعودية من هذه الشروط كالتالي:-

يشترط علي المواطن المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يجب علي المواطنين المتقدمين أن يكون حسن السمعة والأخلاق وحسن التصرف.

يجب على المتقدم أن ينشأ داخل المملكة العربية السعودية ولكن هناك استثناء الذين نشأوا فيها الخارج مع والديهم أثناء وجود العمل في المملكة العربية السعودية او العلاقات الدبلوماسية

يشترط على المواطنين المتقدمين ان يكون لديهم خلفية علمية مطلوبة من حيث خاضعين لشهاده الثانويه العامه او تعليم عالي وذلك اعتمادا بدرجات مطلوبة.

إذا كان المتقدم لديه خلفية تعليمية موثقه من الخارج السعودية فسوف يتم التحقق من هذه الشهادة.

هناك شروط على الاقل يكون حاصل المتقدم على 80% في مجال العلوم الجامعية.

يشترط على المواطنين المتقدمين ان تكون الفئه العمرية مناسبة حيث يكون في حدود 17 عاما او اكبر 22 عام.

يجب ان يكون على المواطنون لم يصرف له الزواج من امراه اجنبية.

يجب ان يحصل المتقدم على اجتياز اختبارات القدرات والتحصيل العام بالنسبه معتمده من التعليم السعودي لا تقل النسبة عن 60%

يشترط أن السكون المتقدم ناجحا في اختبارات الكفاءة العامة وتحقيق النسب المئوية التي تكون مطلوب. في هذا الاختبار .

حيث يجب أن يعمل علي تحقيق جميع المتطلبات اللياقية والبدنية بالإضافة إلى الطبية ويتم الموافقة للمقابلة الشخصية.

يجي أن يجتاز تحقيق التوازن بين الطول والوزن ويكون ذلك طبقا لجدول زمني معتمد من الوزارة بحد أدني 165سم-52 كجم وحددت الحد الأقصى الطول 195 سم-95 كجم الوزن.

حيث أنه يوجد وظائف شاغرة تعلن عنها وزارة الدفاع السعودي تصل الي 3569 وظيفة لجميع ومختلف التخصصات .

شروط التجنيد الموحد الحرس الوطني 2022

يمكن لكل مواطن يرغب في الانضمام الى مجموعة واحده خاصه بالتشكيل العسكري بالتسجيل بها اتباع الخطوات الاتيه

اولا عليك الذهاب الى بوابه التوظيف الموحد وعلاجه بتسجيل الدخول مباشره

يجب علي المتقدم أن يقوم بمراجعه الشروط والمعايير المعتمده ويتم من خلالك تاكيد استفاءتها جميعا

ثم تقوم بالضغط فوق زر الموافقة وذلك عبر الموقع ثم بالانتقال الى صفحه ادخال المعلومات الشخصيه لمقدم الطلب

ثم يجي علي المتقدم بتسجيل جميع معلوماتك الشخصيه المطلوبه مثل اسم المواطن الرباعي بالكامل رقم الهويه الوطنيه الخاصه به رقم الهاتف المحمول

ثم يقوم بادخال وتاكيد كلمه المرور الخاصه به.

ادخل رمز التاكيد .

ثم الضغط فوق علامة التبويب والتسجيل.

ثم قم بتنشيط الرسالة الترويجية حتي تاتي لك رسالة رمز التحقق علي الرقم الخاص بالمتقدم

ثم بعد ذلك قم بالبحث عن الوظائف التي تنطبق علي مؤهلات مقدم الطلب

ثم ادخل رمز التأكيد

ثم الضغط على خيار حفظ.

التسجيل في التجنيد الموحد 1444

تم الإعلان عن رابط الخاص علي بتسجيل في التجنيد الذي يتم فيه إلكترونيا، ويتم التقديم عبر الرابط والخطوات التالية