جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن العميد ركن تركى المالكى، أن الحوثيين يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم الأكثر إنسانية. وأضاف العميد المالكى أن التحالف عرض على الحوثيين زيارة أسراهم ولم يجد منهم الجدية والعزيمة الصادقة. وأكد العميد المالكى أن تحالف دعم الشرعية يبذل مساعى حثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى ولم شمل العائلات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى: تعنت الحوثيين بمحادثات عمان أفشل جهود إطلاق أسرى الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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