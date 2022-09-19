رئيس كوريا الجنوبية يدعو للاستعداد الكامل لإعصار «نانمادول»

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، اليوم الأحد، المسؤولين بالإبقاء على الاستعداد التام لإعصار نانمادول حيث من المتوقع أن تكون جزيرة جيجو الجنوبية فى البلاد والساحل الجنوبى الشرقى تحت تأثير الإعصار.





وقال المتحدث باسم الرئاسة فى إفادة مكتوبة إن يون أصدر هذا التوجيه لوزير الداخلية لى سانج مين فى قاعدة سيئول الجوية فى وقت سابق من الصباح قبل مغادرته متوجها إلى لندن فى رحلة تشمل ثلاث دول ستأخذه أيضا إلى الولايات المتحدة وكندا.

ونقل عن يون قوله "من المثير للقلق أن يتسبب الإعصار الأقوى من المتوقع فى إلحاق أضرار إضافية ببلدنا، بما فى ذلك بوهانج وكيونجو اللذان دمرهما إعصار هيننامور".

وحث يون وزارة الداخلية وسلطات إدارة الكوارث الأخرى على "الاستجابة بجدية لإعصار نانمادول إلى أقصى حد "، مشددًا على "توخى الحذر بشكل خاص من أى ضرر محتمل للإنسان.

هينامنور، الإعصار الحادى عشر هذا العام، وصل إلى اليابسة فى كوجيه بكوريا الجنوبية يوم 6 سبتمبر، مخلفا 12 قتيلا وتسبب فى إجلاء آلاف آخرين.

اعتبارًا من بعد ظهر يوم الأحد، من المتوقع أن تخضع جزيرة جيجو الجنوبية فى كوريا الجنوبية وساحل كيونغ سانغ الجنوبى الشرقى لتأثير إعصار نانمادول، الرابع عشر هذا العام.

مع ضغط جوى مركزى يبلغ 920 هكتوباسكال وسرعة رياح قصوى تبلغ 53 مترا فى الثانية، كان نانمادول يتحرك شمال غربا فوق المياه 350 كيلومترًا جنوب شرق كاجوشيما اليابانية اعتبارا من الساعة 3 صباحًا، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية.

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرا من الأعاصير فوق جزيرة جيجو، اعتبارا من بعد الظهر. تحت تأثير نانمادول المباشر، قد تتعرض جيجو لرياح قوية تصل إلى 35 مترا فى الثانية من ليلة الأحد حتى صباح الاثنين، مع أمطار غزيرة تصل إلى 80 ملم.

وقالت الوكالة إن المناطق القريبة من ساحل كيونج سانج قد تشهد أمطارا غزيرة تصل إلى 150 ملم ورياحا قوية حتى يوم الاثنين حيث تخضع المنطقة "بشكل غير مباشر" لتأثير نانمادول.

من المقرر أن يصل يون إلى لندن بعد ظهر يوم الأحد (بالتوقيت المحلى) لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية. وسيتوجه بعد ذلك إلى نيويورك لإلقاء أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ويعقد قمة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن. رحلة يون الخارجية وهى الثانية منذ توليه منصبه فى مايو ستأخذه أيضا إلى كندا فى المحطة الأخيرة.