العالم اليوم - ميسي يقود باريس سان جرمان للانفراد بصدارة الدوري

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 12:22 صباحاً - انفرد باريس سان جرمان حامل اللقب بصدارة الدوري الفرنسي، بعدما سجل ليوني ميسي هدفا مبكرا ليقوده للفوز 1-صفر على مضيفه أولمبيك ليون، الأحد.
ورفع ميسي رصيده إلى 4 أهداف في الدوري هذا الموسم، عندما هز الشباك في الدقيقة الخامسة، ليرتفع رصيد فريق المدرب كريستوف غالتييه إلى 22 نقطة من 8 مباريات.
ويحتل مرسيليا المركز الثاني بعد تعادله 1-1 مع ضيفه ستاد رين في وقت سابق من الأحد.
وبقي ليون، الذي خسر آخر 3 مباريات، في المركز السادس وله 13 نقطة.
وتعثر باريس سان جرمان مرة واحدة في 10 مباريات بجميع البطولات هذا الموسم، عندما تعادل مع موناكو في الدوري الشهر الماضي.
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