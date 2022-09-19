وفد حركة حماس يصل إلى الجزائر

وفد حركة حماس يصل إلى الجزائروصل مساء الأحد وفد قيادة حركة حماس إلى العاصمة الجزائرية بدعوة رسمية من الجزائر لاستئناف الحوار الفلسطيني.

وذكرت وكالة معا ان وفد حركة حماس ضم أعضاء المكتب السياسي للحركة: د. خليل الحية، ود.ماهر صلاح، وأ. حسام بدران، وممثل الحركة في الجزائر محمد عثمان.

في السياق ذاته قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) يوسف عجيسة: إن بلاده تسعى لعقد لقاء جامع يضم الفصائل الفلسطينية لتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية، قبل انعقاد القمة العربية.

وأوضح عجيسة في حديث خاص مع صحيفة "فلسطين"، أن السلطات الجزائرية ستبدأ لقاءاتها مع الفصائل بشكل منفرد، بحيث ستنتهي بعقد طاولة مستديرة قبل القمة العربية المقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم.

ورأى أن اللقاء المباشر بين الفصائل دون وساطات سيذيب بعض الجليد للانطلاق بورقة وأرضية واضحة نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية.