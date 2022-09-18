المغرب: 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس فى البلاد إلى مليون و264 ألفا و779 حالة.





وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه لم يتم تسجيل أى حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر العدد الإجمالى عند 16 ألفا و277 حالة. كما تم تسجيل 16 حالة شفاء إضافية، ليصل إجمالى حالات التعافى إلى مليون و248 ألفا و333 حالة.

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