العالم اليوم - مدريد "بيضاء" بعد ديربي مثير

انتم الان تتابعون خبر مدريد "بيضاء" بعد ديربي مثير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 سبتمبر 2022 11:22 مساءً - حقق ريال مدريد فوزا صعبا على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، الأحد، في ديربي العاصمة الإسبانية.

وعاد ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، حيث حصد 18 نقطة من 6 مباريات متقدما بنقطتين على ملاحقه برشلونة، بينما يأتي أتلتيكو في المركز السابع بفارق 8 نقاط عن القمة.

ورغم أن ريال لم يكن الطرف الأفضل في الشوط الأول، فإن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي كان خطيرا أمام المرمى.

وسجل "الملكي" بواسطة رودريغو وفيدريكو فالفيردي ليتقدم بهدفين نظيفين، وقلص ماريو هرموسو الفارق لصاحب الأرض قرب النهاية، لكن أتلتيكو مدريد فشل في إدراك التعادل.