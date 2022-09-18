العالم اليوم - مقتل 8 إرهابيين وعنصرين من الحشد الشعبي جنوبي الموصل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 سبتمبر 2022 11:22 مساءً - قتل 8 إرهابيين وعنصران من الحشد الشعبي، في عملية أمنية نفذتها قوة عراقية على وكر لتنظيم "داعش" داخل جزيرة الحضر جنوبي الموصل.

وقالت خلية الإعلام الأمني إن "قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي شرعت بتنفيذ واجب تفتيش داخل جزيرة الحضر، وتمكنت من محاصرة أحد أوكار الإرهابيين في منطقة وادي الثرثار".

وأضاف بيان للخلية: "أثناء محاولة اقتحام الوكر قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، إلا أن القوة المشتركة واصلت عمليتها واشتبكت مع عناصر عصابات داعش الإرهابية الذين كانوا داخل الوكر".

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن 8 إرهابيين قتلوا في العملية، إضافة إلى عنصرين من اللواء 44 في الحشد الشعبي، وأصيب آخرون.

وكانت الموصل، شمالي العراق، على مدار سنوات المعقل الرئيسي لتنظيم "داعش" في البلاد، وتعرض معظم أجزاء المدينة للدمار.

وفي 2017 أعلن العراق القضاء على تنظيم "داعش"، إلا أن فلول التنظيم لا تزال تمثل خطرا على البلاد.