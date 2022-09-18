نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر SOON استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 العراق دور اول عبر موقع epedu.gov.iq بالرقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022، يبحث الالاف من الطلاب في كافة أنحاء الجمهورية عن رابط استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 التي تشغل بال قطاع كبير منهم، حيث أن عدد كبير من طلاب السادس الاعدادي في كافة الشعبتين العلمي والادبي قد تقدموا باعتراضات على نتائج الدور الأول بعدما جائت غير مرضية بالنسبة لهم، وخلال السطور القادمة ستوضح لكم أسرة ” ثقفني” خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول بالرقم الامتحاني، فتابعونا.

استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022

يبحث عدد كبير من الطلاب عن كيفية استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 التي يتم الإعلان عنها تحت اشراف وزارة التربية العراقية باعتبارها الجهة الرسمية المسئولة عن ذلك، وقد شهدت الأيام الماضية إعلان نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2022 في عدد كبير من المحافظات بعدما انتهت عمليات التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائي دقيق، ضمانا ليحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، ومن أجل الحصول على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق 2022 الدور الاول، فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

قم بادخال رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك والمكون من حروف وأرقام باللغة الانجليزية.

اضغط على كلمة “متابعة”.

ستفتح لك الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة.

اضغط على الايقونة الخاصة الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022.

قم بادخال البيانات المطلوبة مثل:”اسم الطالب الرباعي، الرقم الامتحاني له.

الآن ادخل اسم المحافظة التابع لها الطالب “نينوي، دهوك، كربلاء، ديالي،….”.

قم بالضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك النتيجة فورا بشكل رسمي، ويمكنك طباعتها.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022

يذكر أن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 بالعراق ستظهر رسميا في كافة المحافظات على مدار الأيام القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد في العراق حتى يتمكن كل طالب من معرفة مجموعه قبل التقديم في المرحلة الجامعية، كما من المقرر أن تنطلق امتحانات الدور الثاني للصف السادس الاعدادي 2022 بالعراق في يوم الاربعاء القادم، على أن تعقد الامتحانات بنظام الحضور الفعلي داخل اللجان على غرار الدور الاول.