نائب رئيس الإمارات يلتقى ملك بريطانيا ويعرب عن تطلعه لمواصلة التعاون

جدة - نرمين السيد - أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبى عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك مع بريطانيا، لترسيخ هذه العلاقات، والبناء عليها نحو مزيد من التطور والتنمية لتعاون البلدين، لما فيه الخير للشعبين، وبما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمى والدولى.





وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مساء اليوم "الأحد" مع الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية فى قصر باكنجهام بالعاصمة البريطانية لندن. وخلال اللقاء، أعرب حاكم دبى عن خالص تعازيه وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مشيداً بالدور التاريخى للملكة الراحلة فى دعم وتوطيد العلاقات الممتدة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة على مدى العقود الماضية، والحرص على تميزها ودفعها إلى مراتب متقدمة من الخصوصية والتقدم والنمو ضمن مختلف المجالات.

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