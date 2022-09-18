نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حااالا.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عبر موقع التنسيق TANSIK لكل التخصصات والكليات المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022، لايزال البحث مستمر حول مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الذي انطلق التسجيل فيه خلال الأيام الماضية عبر موقع التنسيق، وذلك بعدما أوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم قبول 10% من طلاب الدبلومات الفنية من إجمالي المقبولين الجدد بكل كلية بالجامعات المصرية وفقا للحد الأدنى لها، حيث بدأ تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية بداية من صباح يوم 15 سبتمبر الجاري، على أن يتم غلق باب التسجيل رسميا خلال ساعات من الآن، ليتم بعدها أعمال فرز كافة الطلبات المقدمة ليترشح كل طالب إلى الكلية المناسبة لمجموعه، وسنوضح لكم طريقة التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بالخطوات، فتابعونا.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

والآن نوضح لكم مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لكلية التربية في مختلف المحافظات وفقا لمؤشرات العام الماضي، لطلاب نظام الخمس سنوات:

تربية حلوان 96.17

تربية السويس 96.15

تربية المنيا 95.95

تربية نوعية جنوب الوادي 95.73

تربية نوعية طنطا 95.60

تربية نوعية كفر الشيخ 94.78

تربية نوعية عين شمس 94.61

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 94.61

تربية نوعية المنصورة 93.56

تربية نوعية أسوان 93.39

تربية نوعية بنها 92.94

تربية نوعية المنوفية بأشمون 92.11

تربية نوعية الفيوم 91.83

تربية نوعية الزقازيق 91.72

تربية نوعية دمياط 91.50

تربية نوعية بور سعيد 91.44

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 91.44

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 91.28

تربية نوعية سوهاج 91.28

تربية نوعية المنيا 91.21

التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ومن المقرر أن يتم غلق باب التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 في يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري، وطيلة تلك الفترة يمكن لكافة الطلاب نظام 3 و5 سنوات الدخول إلى موقع التنسيق من أجل تعديل الرغبات من خلال استخدام جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الانترنت، وحتى تتمكن من تسجيل رغباتك قم باتباع الخطوات التالية: