[رقم مساعدات آل مكتوم] رابط تسجيل طلب مساعدة على موقع مؤسسة بن راشد mbrch.gov.ae

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عمر شويل - جدة رقم مساعدات آل مكتوم والموقع الإلكتروني لطلب المساعدات المالية والإنسانية رغبة في الحصول على الخدمات العديدة التي تقوم المؤسسة بتقديمها لغير القادرين، حيث تقوم المؤسسة بشكل دوري بإتاحة الرابط الرسمي لتقديم المساعدات المالية والإنسانية كما أن للمؤسسة العديد من المشروعات السكنية التي يتم من خلالها تقديم مكان آمن للسكن وآدمي للأسر الغير قادرة، كما يكون هنالك العديد من المشروعات والمساعدات التي يقوم بها عائلة وأحفاد آل مكتوم.

[رقم مساعدات آل مكتوم] رابط تسجيل طلب مساعدة على موقع مؤسسة بن راشد

قام الملك زايد بإطلاق العديد من المشروعات الخاصة بتنمية دولة الأمارات العربية والمتحدة، ثم قام من ماله الخاص ومن خلال توفير عدد من المنصات الإنسانية لمساعدة المحتاجين بإطلاق العديد من المشروعات الخيرية التي تستهدف ساكني الدولة من الفقراء، مواطنين أو مقيمين، لا تفرق في استقبال الطلبات، كما شهد للمؤسسة العديد من المواطنين من خارج الدولة بعد أن استجابت لطلباتهم وقامت بتقديم الدعم لهم، وقامت أيضا بتقديم المساعدة الإغاثية للمكروبين واللاجئين وغيرهم في جميع أنحاء العالم.

مشروعات بن راشد وعائلة أل مكتوم في الإمارات

تم إطلاق العديد من المشروعات الخيرية التي جاءت بالوصية المباشرة من الملك زايد الخير رحمه الله ومنها:

المشروعات السكنية للفقراء غير القادرين الذين لا يمكنهم شراء منزل أو تحمل نفقاته، ويتم توفير منزل مناسب للأسرة على أن يتم تقديم دعم مالي لا يسترد لهم أيضا للإصلاح والتعديل في هذا المنزل.

تسجيل حج لغير القادرين، وهو مشروع أطلقه الملك زايد منذ أمد ويستمر أولاده وأحفاده في استمراره، وقد قامت المؤسسة بتفعيل رابط تسجيل إلكتروني لغير القادرين من الإماراتيين يوم يوم 11 يونيو 2022 لاستقبال 667 حاج وحاجة مجانا مع توفير الحملات والإقامات المجانية لهم.

تفعيل الرابط الإلكتروني لمؤسسة خيرية باسم آل مكتوم ومؤسسة بن راشد لاستقبال الطلبات والرد عليها مع إرفاق الوثائق واتباع شروط الحصول على المساعدة.

كيفية التفاعل والتواصل مع جمعية أل مكتوم والحصول على المساعدة

يقوم المواطن المستوفي شروط الحصول على المساعدة بالدخول على الرابط الإلكتروني لمؤسسة آل مكتوم الإنسانية. يتم اختيار الخدمات الإلكترونية أعلى يمين صفحة المؤسسة. يقوم باختيار أيقونة طلبات المساعدة. تظهر الرسالة التالية” عملاؤنا الأعزاء يسرّنا استقبال طلباتكم يوميا من الاثنين إلى الخميس اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً على الموقع الإلكتروني و حتى اكتمال العدد المطلوب”. يتم التسجيل في المواعيد المقررة. يقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

أوجه المساعدات التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية

تتنوع المساعدات التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وجميها معنية بالفئات المجتمعية الأولى بالرعاية الاجتماعية، حيث تقوم المؤسسة بتقديم الخدمات التالي ذكرها:

تقديم المساعدة المالية للفقراء.

علاج المرضى.

رعاية الأرامل والأيتام والمحتاجين.

مساعدة الفقراء فيها بشتى أشكال المساعدات الممكنة.

توفير المساكن للمحتاجين.

بناء دور العبادة والمدارس والمستشفيات.

احفر الآبار وإقامة المرافق داخل الدولة وخارجها

التخفيف عن المنكوبين في بالإمارات وخارجها.

الإسهام في عمليات الإنقاذ والغوث الدولية في المناطق المتضررة من الكوارث والحروب.

طرق التواصل مع المؤسسة (رقم مساعدات آل مكتوم)

وبذلك نكون قد تناولنا واستعرضنا من خلال هذا التقرير الموجز التعرق على رقم مساعدات مؤسسة آل مكتوم الخيرية، وقدما لكم رابط التقديم ، وخطوات التسجيل للحصول على مساعدة مؤسسة بن راشد mbrch.gov.ae، كما استعرضنا أيضا طرق ووسائل التواصل من خلال أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني، هذا وقد احتوى هذا التقرير على نبذة من مشروعات بن راشد وعائلة أل مكتوم في الإمارات.