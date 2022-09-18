نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل UNRWA رابط فحص كابونة وكالة أونروا دفعة شهر سبتمبر 2022 برقم التسجيل عبر الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط فحص كابونة وكالة أونروا دفعة شهر سبتمبر 2022، من المفترض أن يتم بدأ صرف كوبونات اللاجئين في المحافظات الجنوبية التابعة لقطاع غزة الدفعة الجديد لشهر سبتمبر من خلال وكالة غوث، وتم تنشيط الرابط الخاص بفحص كونه وكالة أونروا بدفعة شهر 9 للسنة الجارية، ويتم هذا من خلال الولوج إلى منصة الإلكترونية الخاصة بوكالة غوث لمعرفة إن كنت مستفيد من هذا الكوبون أم لا، تابع قراءة موضوعنا لمعرفة كافة التفاصيل.

رابط فحص كابونة وكالة أونروا دفعة شهر سبتمبر 2022

تكشف صفحة فحص كابونة أونروا للمستفيد أنه ينبغي معرفة أن الخدمة الخاصة بفحص الكابونة غير متاحة في مراكز التوزيع المتواجد في كل مكان داخل محافظات غزة، وحتى أن يتم تسهيل خطوات استلام الكابونة ينبغي إحضار البيانات المتطلبة من المتقدم وإتباع التالي:

عقب تسجيل الدخول إلى نافذة فحص أونروا الوكالة

يظهر لك لائحة لونها زرقاء في البداية يكون عبارة بيانات المستفيد للدورة الجارية

ثم سوف يتطلب منك كتابة رقم التسجيل في خانة البحث

النقر على بحث لكي تظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بالدورة.

فحص كابونة الوكالة الدورة الحالية 2022

الوكالة “الأونروا”هناك العديد من البيانات الذي تتطلب من المتقدم عقب الولوج إلى المنصة منها تاريخ الكابونة، نوع الكابونة، بالإضافة إلى رقم الدفتر، وأيضا رقم الصفحة، وفي نفس الوقت إلى أنه لا يتم إتاحة استلام الكابونة الخاصة بك قبل التاريخ المحدد لك، وتم الإعلان عن أرقام التواصل مع الوكالة من خلال وكالة غوث وذلك ليتم الاستفسار عن خدمات الإسكان والمعاونات الخاصة بالطعام أو أمور طارئة، ولهذا تم توافر أرقام مخصصة لمحافظة الشمال، وأرقام أخرى لمنطقة الوسطى، بالإضافة إلى أرقام مخصصة لمدينة عازة ورفح وخانيوس.

ويمكن الاطلاع على رابط فحص كابونة الوكالة والأرقام المخصصة لمراكز التوزيع لمعرفة الاستفسارات الخاصة عن خدمات الأونروا في غزة، كل هذا يمكن معرفته تفصيلا عن طريق الولوج إلى التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بالمنصة أو الوكالة.

ما هي مهام وكالة غوث

يتم من خلال تنفيذ عدة مهام رئيسية وهي: