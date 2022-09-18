دبلوماسى روسى: إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تجعل الغرب شريكا فى جرائم كييف

وكتب بوليانسكى - على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، اليوم - "إن تزويد نظام كييف بالمدفعية بعيدة المدى وقاذفات الصواريخ يجعل شركائنا الغربيين السابقين شركاء فى جرائم أوكرانيا ضد المدنيين".
وفى المقابل، قالت سلطات الإدعاء العام فى أوكرانيا "إن القوات الروسية ارتكبت عمليات تعذيب للمدنيين خلال سيطرتها على مناطق فى إقليم خاركيف الأوكرانى"، وذلك فى بيان أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية.
وذكر المدعون العامون فى إقليم خاركيف الأوكرانى أنهم عثروا على قبو فى قرية كوزاخا كان الجنود الروس يستخدمونه كمقر احتجاز واستجواب لعدد من سكان القرية، التى تقع على مقربة من الحدود الروسية ومناطق أخرى قريبة.. وأشاروا إلى أنه تم العثور فى القبو على بطاريات تليفونات عسكرية ميدانية من طراز (تى إيه -57)، وكابلات متصلة بها كانت تستخدم كمصدر للطاقة الكهربية فى تعذيب الأسرى الأوكرانيين المدنيين خلال عمليات استجوابهم.
وفى سياق أخر، أعرب نائب رئيس الوزراء الروسى أليكسى أوفرشوك، الذى يرأس وفد بلاده فى المنتدى الإقليمى التاسع الروسى الأرمنى فى يريفان، عن رغبة بلاده فى تطوير العلاقات مع الأرمن وحل المشكلات الاقتصادية.
ومن المقرر أن يتم افتتاح أعمال المنتدى غدا.. ويضم الوفد الروسى أكثر من 250 عضوًا يمثلون منظمات وشركات من 13 منطقة روسية ومسؤولين فى الحكومة الفيدرالية وممثلين عن البعثة التجارية الروسية والسفارة فى أرمينيا.
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