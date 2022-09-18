الكاظمى: يجب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية للحفاظ على المكتسبات

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب الكاظمى -فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز مساء اليوم الأحد- إن الأخير "ترأس اجتماعا للمجلس الوزارى للأمن الوطنى، جرى فيه بحث مستجدات الأوضاع الأمنية فى البلاد، وأبرز الملفات الأمنية والعسكرية".

وأوضح البيان أن الاجتماع شهد مناقشة الوضع الأمنى، وتعزيز الخطط الأمنية لمواجهة مختلف التحديات، وقد وجه الكاظمى بتعزيز التنسيق الأمنى بين مختلف المؤسسات الأمنية؛ للحفاظ على المكتسبات الأمنية وتعزيزها.

وقدم القائد العام للقوات المسلحة "الشكر والثناء للقوات الأمنية بمختلف صفوفها بمناسبة نجاح الخطة الأمنية خلال الفترات الماضية".