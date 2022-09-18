الانتهاكات الإنسانية فى أوكرانيا على طاولة مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فى الأمم المتحدة إن وزيرة الشئون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا هى التى ستتولى رئاسة الجلسة، وأن أعمالها ستتمحور حول قضايا المساءلة والمحاسبة على الانتهاكات الإنسانية التى تقع أثناء الحرب الروسية الأوكرانية والتى طالت المدنيين.

وسيطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى جانبه المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسعد أحمد خان على إفادة لأعضاء مجلس الأمن الدولى حول دور الأمم المتحدة فى تهدئة الصراع فى اوكرانيا وتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة مرتكبى جرائم الحرب ومن نالو من المدنيين الأوكرانيين.

كذلك سيواصل مجلس الأمن الدولى اجتماعاته الروتينية على مدار جلسات الاسبوع القادم بدءا من غد الاثنين لمتابعة الاوضاع فى إثيوبيا لاسيما فى أعقاب اندلاع موجة جديدة من المواجهات المسلحة بين مقاتلى التيجراى والقوات الحكومية بدأت فى الرابع والعشرين من اغسطس الماضى منهية بذلك خمسة اشهر متتالية من وقف اطلاق النار.

كما قرر مجلس الأمن الدولى ايلاء اهتمام خاص فى جلساته لمتابعة تطورات الاوضاع فى هاييتى بعد اندلاع موجة عارمة من الاحتجاجات بعد اعلان حكومتها فى الحادى عشر من سبتمبر الجارى عن رفع اسعار الوقود.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه الأمم المتحدة لبدء جلسات الجمعية العامة فى دور انعقادها رقم 77 لسنة 2022 والتى ستبدأ يوم الثلاثاء القادم وحتى السادس والعشرين من الشهر الجارى.