العالم اليوم - محمد بن راشد يلتقي الملك تشارلز الثالث في لندن

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 سبتمبر 2022 09:22 مساءً - التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، مساء الأحد، الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن.

وأعرب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجلالة الملك تشارلز الثالث عن خالص تعازيه وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مشيداً بالدور التاريخي للملكة الراحلة في دعم وتوطيد العلاقات الممتدة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة على مدى العقود الماضية، والحرص على تميزها ودفعها إلى مراتب متقدمة من الخصوصية والتقدم والنمو ضمن مختلف المجالات، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاعتزاز بعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة التي تجمع دولة الإمارات وبريطانيا وشعبيهما، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك، لترسيخ هذه العلاقات، والبناء عليها نحو مزيد من التطور والتنمية لتعاون البلدين، لما فيه الخير للشعبين الصديقين، وبما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.