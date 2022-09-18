نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد رخصة القيادة بالكويت للوافدين 2022 وشروط التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تجديد رخصة القيادة بالكويت للوافدين حيث طالبت الجهات المسؤولة بوزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين بالتأكد من تاريخ انتهاء صلاحية رخصة القيادة ، ومراعاة تجديد رخصة القيادة في المواعيد المحددة، تعمل الإدارة العامة للمرور على تنفيذ قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المتعلقة بأنظمة المرور وشئونه، وتوفر وزارة الداخلية موقعا إلكترونيًا بتصميم سهل، لتسهيل إصدار رخصة القيادة بصيغة رقمية لكل من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت، وتهتم الكويت بكل ما يخص الوافدين منها خطوات تجديد الإقامة إلكترونيا الالتحاق بعائل وميعاد التجديد والصلاحية وغيرها الكثير، ويجب توافر شروط التجديد والالتزام بها التي حددتها وزارة الداخلية للمركبات وغيرها، كما تم توضيح أماكن استلام رخصة القيادة بالكويت مثل داخل مراكز الحوت وداخل المارينا ومول سوق شرق داخل الخيمة مول بمنطقة الجهراء. خطوات تجديد رخصة القيادة بالكويت للوافدين 2022 الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الكويتي. يتم إنشاء حساب شخصي على الموقع وبعد الانتهاء من إنشاء الحساب يتم النقر على قسم المرور. ثم النقر على تجديد رخصة قيادة السيارة. أدخال جميع المعلومات الشخصية اللازمة على الموقع وهي الاسم ورقم الهوية. أضافه بعض المعلومات الشخصية الأخرى كعنوان السكن ورقم السيارة. يتم إرسال صورة شخصية حديثة. دفع الرسوم المقررة لاستخراج رخصة القيادة. شروط تجديد رخصة القيادة الكويتية يجب أن يكون للمقيم حساب على موقع وزارة الداخلية في دولة الكويت. يتم دفع رسوم تجديد الترخيص. أن يكون لدى مقدم الطلب جواز سفر ساري المفعول. يشترط أن يكون لدى مقدم الطلب تصريح إقامة. يشترط أن يتم تجديد الرخصة في الأوقات القانونية بعد أن يتم انتهاء صلاحية الرخصة. متطلبات تجديد رخصة القيادة الكويتية نموذج طلب تجديد رخصة سوق. عدد 2 صورة شخصية 4×6 خلفية زرقاء. صورة البطاقة المدنية وصورة جواز السفر طباعة طلب تجديد رخصة سوق وتوقيعه من الكفيل للعاملين بالشركات والمؤسسات. اعتماد التوقيع للعاملين بالشركات. نموذج تجديد رخصة القيادة الكويتية للوافدين تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، ثم تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية. اختيار الخدمات الإلكترونية ثم اختيار الإدارة العامة للمرور. النقر على تجديد رخصة القيادة، حيث سيظهر تاريخ محدد لتجديد الترخيص. كتابه جميع البيانات المطلوبة، ثم قم بتحميل نسخة من البطاقة المدنية وأضف توقيعك إلكترونيًا عن طريق اللمس. يتم تقديم صورة شخصية بخلفية زرقاء. يتم تحميل صفحة خصم المبلغ المطلوب، سيتم دفع الرسوم وتحصيلها.

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