أزمة طاقة فى أوروبا.. هل توقف فرنسا تصدير الكهرباء إلى إيطاليا؟

جدة - نرمين السيد - أكد مراسل "إكسترا نيوز" فى فرنسا، خالد شقير، إن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبى يستعدون لأزمة الطاقة وأزمة الغاز، حيث بدأت المخاطر والتخوفات تظهر فى الأفق من احتمال الانقسامات بين هذه الدول الأوروبية إزاء هذه الأزمة، وهو ما راهن عليه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.





تخوفات أوروبية

وقال شقير، إن وسائل الإعلام الفرنسية تشير إلى أنه على الرغم من التخوفات التى بدأت تظهر فى الأفق، إلا أن فرنسا والاتحاد الأوروبى على وجه التحديد يحاولون الخروج من هذا المأزق والتنسيق مع القادة الأوروبيين، لافتًا إلى تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى أعلن أن فرنسا ستتبادل الغاز والكهرباء وستعطى 5% من الغاز إلى الجانب الألمانى وستأخذ الكهرباء عوضا عنه، فى محاولة للتكامل بين الدول الأوروبية.

توقف 24 محطة نووية

وأوضح مراسل إكسترا نيوز"، أن التصريحات التى جاءت من الجانب الإيطالى بشأن وقف فرنسا تصدير الكهرباء إلى إيطاليا، بدأت تظهر بعد التخوفات داخل الاتحاد الأوروبى، وبصفة خاصة بعد دخول 24 محطة نووية فرنسية إلى عمليات إصلاح، وهو ما كشفت عنه تصريحات وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه، التى أعلنت أنها تسلمت تعهدًا من رئيس شركة "EDF" الفرنسية للكهرباء بأن هذه المحطات ستدخل مرة أخرى إلى سوق العمل.

تضارب بين إيطاليا وفرنسا

ونوه خالد شقير إلى البيانات المتضاربة بين فرنسا وإيطاليا، إلا أن المؤكد هو الأزمة التى تعانيها السوق الأوروبية فى الطاقة والكهرباء، وهو ما ظهر جليًا فى مطالبات عمدة باريس بتخفيض الكهرباء على برج إيفل، وقرار وزيرة الثقافة بإطفاء واجهات المتاحف.

أزمة EDF الفرنسية

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز"، أن هناك تعاقدات بين فرنسا وإيطاليا، بينما تكبدت الشركة الفرنسية "EDF" خسارة قدرها 8 مليارات يورو، العام الماضى، وطالبت بها الحكومة الفرنسية، فى رسالة إلى الحكومة الإيطالية بأنها ملتزمة بالتعاقد الذى تم مع الجانب الإيطالى، لافتًا إلى أن أى محاولة للتملص من الاتفاق ستعرض شركة الكهرباء الفرنسية نتائج قانونية، لذا تحاول الخروج من هذا المأزق.