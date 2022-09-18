السعودية تبحث مع البحرين والأمم المتحدة تعزيز التعاون فى مجال التعليم

جدة - نرمين السيد - بحث وزير التعليم السعودى الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، مع وزير التربية والتعليم البحرينى الدكتور ماجد بن على النعيمى، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير وتعزيز آليات التنسيق والتكامل فى مجالات التربية والتعليم، وتبادل التجارب والخبرات بينهما، إضافة إلى تقديم الحلول المبتكرة فى المجالات التعليمية.





وأوضحت وكالة أنباء السعودية "واس" أن ذلك على هامش قمة تحويل التعليم فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنه تم استعراض أيضا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، ووضع رؤية جديدة للتعليم فى المستقبل، وكذلك تقديم الحلول المبتكرة لتحويل التعليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المتعلقة بقطاع التعليم. وفى السياق ذاته، التقى الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، حيث تم استعراض استراتيجية السعودية فى تطوير المناهج التعليمية والخطط الدراسية ومراجعتها المستمرة بما يعزز أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مفهوم المواطنة العالمية لدى الطلبة إلى جانب تقدم الجامعات السعودية فى التصنيفات الدولية. من ناحية أخرى، استقبل الأمين العام لمجلس الشورى السعودى محمد بن داخل المطيرى، فى مقر المجلس بالرياض اليوم، عددا من المسؤولين بمجلس الشورى البحرينى برئاسة ياسر رمضان العسم، حيث جرى بحث حول أهمية تعزيز العمل والتعاون الثنائى المشترك بين المجلسين وضرورة التعاون وتبادل الخبرات بينهما. وقدم المطيرى للوفد البحرينى نبذة عن آلية العمل بمجلس الشورى ودوره التشريعى والرقابى على أداء الجهات الحكومية.

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