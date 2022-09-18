رئيس النواب السورى: البلاد أنجزت كل استحقاقاتها فى مواعيدها الدستورية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب السورى حموده صباغ، اليوم الأحد، أن انتخابات المجالس المحلية تضاف إلى سلسلة الاستحقاقات التى أنجزت فى سوريا بمواعيدها الدستورية المحددة، الأمر الذى يدل على استقرار الحياة الدستورية والسياسية.





وقال صباغ - فى تصريحات صحفية بعد الإدلاء بصوته فى مركز المجلس أوردتها وكالة الأنباء السورية سانا - إن هذا الاستحقاق مهم بكل المقاييس لأنه ترسيخ لمبدأ اللامركزية فى إدارة الوحدات الإدارية خلال السنوات الأربع القادمة بهدف تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه. وأكد صباغ أن القيادة السورية تولى الدستور والقوانين وكل الاستحقاقات الدستورية الاهتمام الكامل لكى تنجز فى أوقاتها المحددة. من ناحية أخرى، بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين السورى الدكتور بشار الجعفرى، اليوم، مع المدير الجديد لبرنامج الأغذية العالمى فى سوريا كينيث كروسلى، إنجازات المكتب خلال العام الجارى والاستراتيجيات والخطط المستقبلية للعام القادم. ونوه الجعفرى بالعلاقة التاريخية الإيجابية بين سوريا والبرنامج، مشيرا إلى الحرص على الاستمرار بتقديم كامل الدعم لعمل برنامج الأغذية العالمى والمنظمات الأخرى لإنجاز المهام الموكلة إليها بنجاح، وأهمية مبدأ الشراكة الذى تتعامل به سوريا مع هذه المنظمات بما يفضى إلى نجاحها فى عملها وينعكس إيجابا على الشعب السورى. وأكد الجعفرى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2642 القاضى بالانتقال إلى مرحلة التعافى المبكر فى سوريا وتوزيع المساعدات الإنسانية عبر الخطوط. بدوره، استعرض كروسلى رؤيته لعمل البرنامج فى سوريا خلال المرحلة القادمة، منوها بنجاح قافلة "سرمدا 7" التى انطلقت منذ أيام فى نقل المساعدات الإنسانية عبر الخطوط والقوافل اللاحقة التى ستتم عبر الخطوط تنفيذا للقرار 2642، وبالتعاون الوثيق الذى تقدمه سوريا لبرنامج الأغذية العالمى.

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