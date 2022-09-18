«الجارديان»: توقف التداول ببورصة لندن وتعطيل العمل بالبنوك غدا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحيفة البريطانية، عبر موقعها الإلكترونى، أن مؤشرات التداول فى أسواق البورصة ومن بينها مؤشر فوتسى 100، سيتوقف غدا بالإضافة إلى توقف أعمال كافة البنوك فى أنحاء المملكة المتحدة.

وأعربت مجموعة بورصات لندن عن حزنها العميق إزاء إعلان وفاة الملكة إليزالبيث الثانية، قائلة "تعازينا للملك تشارلز الثالث والعائلة الملكية"، وأكدت أنه سيتم إغلاق بورصة لندن يوم جنازة الملكة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه لم يطلب من الشركات الإغلاق فى يوم الجنازة، على الرغم من أن الكثيرين قرروا إيقاف التداول مؤقتا كعلامة احترام.

وأعلنت الحكومة الكندية أن غدا الاثنين عطلة فيدرالية بمناسبة الجنازة، لكن بورصة تورنتو ستواصل التداول كالمعتاد.

وعن أستراليا سيكون غدا الاثنين يوم عمل عادى لكن الأستراليين سيحصلون على عطلة رسمية يوم الخميس 22 سبتمبر الجارى عندما يتم إغلاق بورصة الأوراق المالية الأسترالية فى سيدنى.