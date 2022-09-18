“في 5 دقائق” هيئة الأعمال الخيرية طلب مساعدة مالية في الإمارات 2022 ico.org.ae

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عمر شويل - جدة نتابع معكم هيئة الأعمال الخيرية طلب مساعدة، حيث تعتبر هيئة الاعمال الخيرية العالمية من أحد أشهر المؤسسات في الإمارات التي تقوم بتقديم المساعدات المالية والعينية للعديد من الفئات داخل الإمارات، وخاصة بالنسبة إلى القاطنين في إمارة عجمان ورأس الخيمة، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال على اهم الشروط المطلوبة في عملية تسجيل الطلب، وطريقة تقديم طلب المساعدة إلكترونيا عبر بوابة الهيئة للعمل الخيرية الالكتروني، وكذلك سنتعرف معكم على أهما الخدمات الخيرية التي تقدمها الهيئة، فتابعوا في موقع ثقفني.

طلب مساعدة مالية في الإمارات

ويوجد المئات من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الرسمية في دولة الامارات العربية المتحدة التي تقوم بتقديم مساعدات حقيقية للمحتاجين والمستحقين داخل الإمارات، والتي تعرفنا معكم في موقع ثقفني على عدة منها، والتي كان منها:

طلب مساعدة مالية من ديوان الرئاسة. جمعية الشيخ محمد بن راشد العمل الخيري. مؤسسة الشارقة للأعمال الخيرية والإنسانية. طلبات مساعدة مالية من مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي.

وسنتابع معكم أعزائنا متابعي موقع ثقفني في هذا المقال عن طريقة ارسال الطلب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الاعمال الخيرية في رأس الخيمة وعجمان، والتي تعمل على توفير المساعدة بشكل عام إلى المحتاجين في تلك الإمارتين، فتابعوا معنا للتفاصيل.

هيئة الأعمال الخيرية العالمية

وقد تأسست الهيئة في العام 1984 ميلادية، وكانت تقوم بتقديم المساعدات المالية والعينية والعلاجية لكل المحتاجين داخل الامارات وكذلك تقديم العون والإغاثة الإنسانية في الدول الإسلامية، وقد توسعت الهيئة في اعمالها الخيرية والتي وصلت إلى خارج الامارات وانتشرت حول العالم، حيث تقوم بتوفير الكثير من الأشكال للمساعدات وتجمع التبرعات من أهم الخير وتوجهها إلى المستحقين لها.

وقد كان يتم التوجه لتقديم طلبات الحصول على المساعدة إلى مقر المؤسسة في إمارة عجمان في الامارات. وتم إنشاء خدمة تقديم طلبات المساعدة عبر إنشاء بوابة المساعدات على موقعها الإلكتروني. حيث يمكن للأسر المحتاجة تقديم الطلب وعمل متابعة بكل سهولة بدون الحاجة إلى التوجه إلى مكتب الهيئة، وهي ميزة كبيرة للغاية.

شروط الحصول على المساعدة من هيئة الاعمال الخيرية العالمية

وهناك بالطبع عدة شروط يجب معرفتها للقيام بطل الحصول على المساعدة سواء المالية أو العينية من الموقع لبوابة هيئة العمل الإنساني، وبدون أن نطول عليكم فهي كما يلي:

يجب ان تكون الأسرة أو المستفيد يقيم في إمارة عجمان ورأس الخيمة فقط. تكون بطاقات الهوية للأسرة سارية، وكذلك بطاقة الاقامة في حالة المقيمين. في حالة اذا كنت حصلت على مساعدة مادية من الهيئة، فيجب أن يمر ما لا يقل عن عام حتى تحصل على مساعدة أخرى. يمكن لكل متعامل أن يتقدم لحجز موعد مرة واحدة فقط عند الطلب، وهذا ما يعني أنه لا يسمح بتكرار الطلب لنفس الأسرة. التقديم يتم اغلاقه بعد انتهاء العدد المطلوب، حيث يتم فتح التقديم في يوم 1 من كل شهر ميلادي.

رابط هيئة الأعمال الخيرية طلب مساعدة

وسنتابع معكم في هذه الخطوات رابط الدخول الرسمي إلى الموقع وكذلك طريقة تسجيل الطلب الخاص بكم بشكل صحيح، وننصحكم أن يكون التقديم في الصباح الباكر في اليوم الأول من كل شهر، وهذا حتى لا تنتهي عليكم الأماكن، فتابع الخطوات:

ادخل إلى رابط التسجيل الرسمي عبر الضغط على ico.org.ae. انقر على تقديم طلب. اكتب رقم الهوية الاماراتية. ادخل كافة بيانات تقديم الطلب (تاريخ إنتهاء الهوية، الاسم، الهاتف، إجمالي الدخل، الجنسية، نوع الطلب، المدينة، الجنس، الحالة الاجتماعية، كلمة المرور). سيتم إرسال رسالة لك، بعدها ادخل على نفس الرابط وانقر على متابعة الطلب، وتدخل الهوية وكلمة السر. تعبأ باقي الطلب الخاص بك بشكل صحيح، وسبب الطلب. بعدها تقوم بعمل إرسال.

بعدها في خلال أيام سيتم دراسة الطلب والاستحقاق الخاص بك، وفي حالة استحقاقك إلى المساعدة المالية أو العلاجية، يتم التواصل معك لإرسالها لكم أو لاستلامها، فتابعوا في ثقفني.

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