دقيقة حداد في بريطانيا على وفاة إليزابيث اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 سبتمبر 2022 05:36 مساءً - تعتزم المملكة المتحدة، اليوم الأحد، الوقوف دقيقة صمت حدادًا على وفاة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا حكمًا وذلك الساعة الثامنة بتوقيت لندن، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ونوه الحساب الرسمى لوزارة الخارجية البريطانية: "لحظة تأمل على المستوى الوطني مساء اليوم حين يقف الجميع دقيقة صمت في الساعة 8 مساءً بتوقيت لندن، سوف نقف حدادًا على جلالة الملكة إليزابيث ونتأمل في حياتها وإنجازاتها".

ويتوقع خبراء التلفزيون فى المملكة المتحدة أن يتجاوز عدد مشاهدى جنازة الملكة إليزابيث الثانية، الرقم المسجل بـ 32 مليون شخص شاهدوا جنازة كنيسة وستمنستر لتوديع الأميرة الراحلة ديانا أميرة ويلز.