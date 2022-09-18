مصرع 8 أشخاص وفقدان آخرين إثر انقلاب قارب فى شمال نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وقال السكرتير التنفيذى لإدارة الطوارئ فى ولاية يوبى، محمد جوجى، إنه تم انتشال الجثث بعد يومين من عمليات البحث والإنقاذ المكثفة التى نفذها غواصون محليون، بحسب ما نقله موقع صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية.

وأوضح أن عدد الجثث التى تم انتشالها حتى الآن بلغ 8 لكن الغواصين ما زالوا يعملون على انتشال المزيد من الجثث من موقع الحادث.

وأضاف أن هناك 8 مصابين أيضاً أدِخلوا إلى المستشفى العام فى دابتشى وحالتهم مستقرة.

وذكر المسؤول النيجيرى أن الحادث نجم عن حمولة زائدة فى القارب الذى كان يقل قرويين متجهين إلى أحد الأسواق المحلية بعد أن أدت الفيضانات المدمرة إلى انهيار جسر وقطع الطريق إلى القرية.