روسيا تحمل أوكرانيا مسؤولية المقابر الجماعية فى إيزيوم

جدة - نرمين السيد - قال مراسل "إكسترا نيوز" فى موسكو، حسين مشيك، إن الغرب والقوات الأوكرانية والرئيس الأوكرانى اتهموا القوات الروسية مرارًا وتكرارًا بارتكاب جرائم حرب وجرائم إنسانية تجاه المعسكر الأوكرانى وتجاه المدنيين فى أوكرانيا، لكن روسيا تنفى هذه الاتهامات وتؤكد على عدم علاقة القوات الروسية بهذه الجرائم.





اتهامات فى بوتشا

وأشار مراسل "إكسترا نيوز" إلى أنه فى الأيام الأولى اتهمت القوات الأوكرانية الجانب الروسى باستهداف المدنيين فى مدينة بوتشا، وبعد انسحاب القوات الروسية قال الجانب الأوكرانى إنه عثر على جثث بين المدنيين، بينما أكدت روسيا أنه لا علاقة لها بهذه الجثث، وأكدت أن القوات الأوكرانية هى من يتحمل المسؤولية عن ذلك.

وثائق حول جرائم بوتشا

وأضاف، أنه عبر القنوات الدبلوماسية، أكد السفير الروسى لدى مجلس الأمن، فاسيلى نيبينزيا، عدم علاقة روسيا بهذه الجرائم، وقدم أدلة ومستندات تؤكد تورط القوات الأوكرانية فى جرائم بوتشا.

وأشار مشيك، إلى أن جميع الدوائر فى روسيا تؤكد استعداد موسكو لمساعدة أى جهة دولية أو منظمة فى أى تحقيقات لإثبات المتورط الحقيقى وراء هذه الجرائم، إضافة إلى إلتزام موسكو بجميع الاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة، لكنها تؤكد فى الوقت ذاته على عدم ثقتها بأى منظمة دولية بسبب إخضاع هذه المنظمات للسياسة الغربية، لاسيما السياسة الأمريكية.

أزمة ثقة

وبحسب مراسل "إكسترا نيوز"، تقول روسيا إن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض سياستها وأهدافها ومكاسبها الجيوسياسية على هذه المنظمات الدولية، لافتة إلى أن أعضاء وكالة الطاقة الدولية لم يقدموا حتى الآن أى تقرير حول الاستهدافات التى تعرضت لها الوكالة الدولية فى محطة الطاقة النووية فى زابوريجيا.

استهداف محطة زابوريجيا

وتؤكد وزارة الدفاع الروسية فى بياناتها الصحفية يوميًا، أن القوات الأوكرانية مازالت تحاول استهداف محطة الطاقة النووية فى زابوريجيا، على الرغم من وجود أعضاء وكالة الطاقة الذرية هناك، كما تشير إلى أنها لا علاقة لها بجرائم الحرب، وأنها عملت على إنشاء ممرات آمنة لإجلاء المدنيين، منذ بداية العملية العسكرية، لكن أوكرانيا هى الجهة التى كانت تخرق هذه الممرات.

استهداف المدنيين فى إيزيوم

كما اتهمت روسيا الجانب الأوكرانى بأنهم يزجون بأفراد الجيش الأوكرانى على أنهم مدنيين، وتدعى بأن الجيش الروسى يقوم باستهداف المدنيين فى إيزيوم، التى استعادها القوات الأوكرانية فى الأيام الماضية، وأن القوات الروسية لا تستهدف إلا الأماكن والمنشآت العسكرية، وـأن مشكلتها فقط مع النازيين وليست مع الشعب الأوكرانى.