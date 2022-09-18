قرغيزستان تعلن 19 سبتمبر حدادا وطنيا على ضحايا المواجهات الحدودية

جدة - نرمين السيد - وقع رئيس قرغيزستان، صادر جاباروف، اليوم الأحد، على مرسوم بإعلان يوم 19 سبتمبر يوم حداد وطنى على مستوى البلاد على أرواح ضحايا المواجهات الحدودية التى اندلعت قبل أيام مع طاجيكستان.





وأفاد المكتب الصحفى للرئيس بأنه سيتم بموجب المرسوم تنكيس أعلام الجمهورية فى جميع أنحاء البلاد، وعلى مبانى البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "آكى برس" القرغيزية. وارتفع عدد قتلى الجانب القرغيزى فى الاشتباكات الحدودية التى شهدها إقليم "باتكين" الجنوبى المتاخم لمنطقة "صغد" فى شمال طاجيكستان إلى 46 قتيلا بعد وصول 10 جثث إلى المراكز الطبية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اليوم. وأضافت وزارة الصحة أن 134 شخصاً أصيبوا فى النزاع المسلح الذى اندلع فى 14 سبتمبر واستمر حتى إعلان الهدنة يوم أمس. ووقعت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزستان وطاجيكستان وسط اتهامات متبادلة من الجانبين ببدء القصف. ويتكرر وقوع الاشتباكات عبر الحدود بين الجمهوريتين السابقتين فى الاتحاد السوفيتى، لكنها عادة ما تهدأ سريعا، رغم أنها كادت تتطور العام الماضى إلى حرب شاملة.

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