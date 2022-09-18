العالم اليوم - ماذا تعرف عن محطة لينينغراد للطاقة النووية؟

انتم الان تتابعون خبر ماذا تعرف عن محطة لينينغراد للطاقة النووية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 سبتمبر 2022 05:29 مساءً - تعد محطة لينينغراد للطاقة النووية أكبر محطة روسية من حيث السعة، إذ تتجاوز 4800 ميغاواط.

وتقع المحطة في مدينة سوسنوفاي بور على ساحل خليج فنلندا شمال غربي روسيا.

ومنذ دخولها الخدمة في ديسمبر عام 1973 أنتجت المحطة أكثر من تريليون و131 مليار كيلوواط /ساعة من الكهرباء، مسجلة بذلك رقما قياسيا في تاريخ صناعة الطاقة النووية في روسيا.

وتوجد في المحطة 4 مفاعلات، وتنتج 55 في المئة من احتياجات الكهرباء لمدينة سان بطرسبرغ ومحافظة لينينغراد، و30 في المئة من الكهرباء لشمال غرب روسيا.

وتدعم المحطة تقنيات متطورة للأمان ومقاومة الظروف البيئية والكوارث المتنوعة، علما أن معايير السلامة معتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولكل مفاعل غرفة تحكم رئيسية خاصة به تعمل على مدار الساعة وأخرى احتياطية تستعمل في حالات الطوارئ.