مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حماية الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان صحفى - "إن المستوطنين الذين يقدر عددهم بالعشرات اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم".

تزامن ذلك مع حشد المنظمات الاستيطانية أتباعها لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى بمناسبة عيد رأس السنة العبرية، الذى يوافق 29 سبتمبر الجارى، فيما تتواصل الدعوات من الجماعات المقدسية والفلسطينية داخل الخط الأخضر والضفة الغربية للحشد للصلاة فى المسجد الأقصى ومواصلة الرباط فى باحاته، للتصدى لاقتحامات المستوطنين وحمايته من مخططات الاحتلال التهويدية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات بشكل شبه يومى فى مُحاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل. وتزداد حدة الاقتحامات وشراستها فى موسم الأعياد والمناسبات الخاصة اليهودية.