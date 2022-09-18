قرغيزستان: ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات مع طاجيكستان إلى 36 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكى برس" القيرغيزية اليوم الأحد - إنه أصيب نحو 129 شخصا خلال النزاع المسلح فى منطقة باتكين الواقعة جنوب غرب قيرغيزستان والمتاخمة لطاجيكستان.

وكانت اشتباكات اندلعت على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، يوم الأربعاء الماضى، وقال الجانب القرغيزى إن حرس الحدود الطاجيكيين تسللوا إلى منطقة حدودية بالقرب من منطقة باتكين بقرغيزستان واتخذوا مواقع قتالية، وعندما تم الطلب منهم مغادرة المنطقة، فتح حرس الحدود الطاجيك النيران مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.