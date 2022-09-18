جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكى برس" القيرغيزية اليوم الأحد - إنه أصيب نحو 129 شخصا خلال النزاع المسلح فى منطقة باتكين الواقعة جنوب غرب قيرغيزستان والمتاخمة لطاجيكستان.
وكانت اشتباكات اندلعت على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، يوم الأربعاء الماضى، وقال الجانب القرغيزى إن حرس الحدود الطاجيكيين تسللوا إلى منطقة حدودية بالقرب من منطقة باتكين بقرغيزستان واتخذوا مواقع قتالية، وعندما تم الطلب منهم مغادرة المنطقة، فتح حرس الحدود الطاجيك النيران مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرغيزستان: ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات مع طاجيكستان إلى 36 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.