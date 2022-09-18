وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنها تسلمت معلومات من مسؤولين حكوميين محليين فى جميع أنحاء البلاد بشأن أوامر الإخلاء التى صدرت فى الساعة السابعة مساءً (بالتوقيت المحلى للبلاد)، ويمثل هؤلاء الأشخاص نحو 3.7 مليون أسرة متضررة من جراء إنذار المستوى الرابع بالإخلاء فى أجزاء من مناطق (كيوشو، وشيكوكو، وتشوجوكو) جنوبى البلاد.
كما تم إصدار إنذار من المستوى الخامس، وهو أعلى مستوى على مقياس التحذير من الكوارث فى اليابان، لأكثر من 330 ألف شخص يمثلون 160 ألف أسرة تقريبًا فى محافظات (كاجوشيما، وميازاكى، وأويتا).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «نانمادول» يجتاح اليابان ويتسبب فى إجلاء 8 ملايين مواطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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