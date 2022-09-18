«نانمادول» يجتاح اليابان ويتسبب فى إجلاء 8 ملايين مواطن

جدة - نرمين السيد - وجهت السلطات اليابانية أكثر من 8 ملايين شخص جنوبى وغربى البلاد بإخلاء مناطقهم بسبب إعصار "نانمادول"، الذى وصل فى وقت سابق اليوم الأحد إلى اليابسة وضرب محافظة "كاجوشيما" الجنوبية.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنها تسلمت معلومات من مسؤولين حكوميين محليين فى جميع أنحاء البلاد بشأن أوامر الإخلاء التى صدرت فى الساعة السابعة مساءً (بالتوقيت المحلى للبلاد)، ويمثل هؤلاء الأشخاص نحو 3.7 مليون أسرة متضررة من جراء إنذار المستوى الرابع بالإخلاء فى أجزاء من مناطق (كيوشو، وشيكوكو، وتشوجوكو) جنوبى البلاد.

كما تم إصدار إنذار من المستوى الخامس، وهو أعلى مستوى على مقياس التحذير من الكوارث فى اليابان، لأكثر من 330 ألف شخص يمثلون 160 ألف أسرة تقريبًا فى محافظات (كاجوشيما، وميازاكى، وأويتا).