نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم الأحد 18 سبتمبر.. تردد القنوات الناقلة لمباراة Zamalek vs Elaket sport في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم الأحد 18 سبتمبر، حيث إنه من المقرر أن يستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق بطل تشاد فى أول لقاء له فى امم افريقيا الدور 64 للموسم الكروى 2022-2023، التى تقام اليوم ألاحد الموافق 18 سبتمبر فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والاردن والسودان وجنوب افريقيا، والساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والكثير من عشاق كرة القدم في الدول العربية يبحثون عن تردد القنوات الناقلة للمباراة من أجل مشاهدة دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن أحداث المباراة تقام علي أرض نادي أحمدو أهيدجو، لذلك يمكنكم مشاهدة احداث المباراة من المنزل عن طريق ضبط تردد قناة أون تايم سبورت من خلال التردد الصحيح الذي نوفرة لكم في هذا التقرير من خلال موقع ثقفني.

مباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم الأحد 18 سبتمبر

من المتوقع ان يبدا كابتن جوسفالدو فيريرا المدرب العام لنادى الزمالك التشكيل امام نادى اليكت سبورت التشادى كما يلى، ولكن تلك التشكيلة لفريق نادي الزمالك ضد اليكت سبورت ليست التشكيل النهائي، وسوف نستمر في متابعة كافة التطورات حتي نوفر لكم كافة المعلومات الجديدة اول بأول، حتي تكن علي علم بكافة التطورات عند مشاهدة مباراة الزمالك وبطل التشاد اليوم 18 سبتمبر 2022

محمد عواد فى حراسة المرمي.

حسام عبد المجيد ومحمود حمدى ” الونش ” وحمزة المثلوثى فى خط الدفاع .

احمد فتوح وإمام عاشور و محمد عبد الغنى و سيد عبدالله ” نيمار” فى خط الوسط.

يوسف اسامة نبيه واحمد سيد زيزو و سيف الجزيرى فى خط الهجوم.

تردد قناة أون تايم سبورت

من المرتقب أن تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة اليوم بين الزمالك وبطل التشاد في دوري أبطال أفريقيا، واليكم تردد تلك القنوات من أجل الاستمتاع بمشاهدة المباراة اليوم من خلال إرسال قوي وإشارة بدون تشويش

القمر الصناعي نايل سات.

التردد : 11861.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطا : 6/5.

الاستقطاب : راسى.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

التردد : 10853.

معامل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطا : 6/5.

الاستقطاب : أفقى.

موعد مباراة الزمالك وبطل التشاد في دوري ابطال افريقيا