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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم الأحد 18 سبتمبر.. تردد القنوات الناقلة لمباراة Zamalek vs Elaket sport في المقال التالي
عمر شويل - جدة مباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم الأحد 18 سبتمبر، حيث إنه من المقرر أن يستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق بطل تشاد فى أول لقاء له فى امم افريقيا الدور 64 للموسم الكروى 2022-2023، التى تقام اليوم ألاحد الموافق 18 سبتمبر فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والاردن والسودان وجنوب افريقيا، والساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والكثير من عشاق كرة القدم في الدول العربية يبحثون عن تردد القنوات الناقلة للمباراة من أجل مشاهدة دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن أحداث المباراة تقام علي أرض نادي أحمدو أهيدجو، لذلك يمكنكم مشاهدة احداث المباراة من المنزل عن طريق ضبط تردد قناة أون تايم سبورت من خلال التردد الصحيح الذي نوفرة لكم في هذا التقرير من خلال موقع ثقفني.
مباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم الأحد 18 سبتمبر
من المتوقع ان يبدا كابتن جوسفالدو فيريرا المدرب العام لنادى الزمالك التشكيل امام نادى اليكت سبورت التشادى كما يلى، ولكن تلك التشكيلة لفريق نادي الزمالك ضد اليكت سبورت ليست التشكيل النهائي، وسوف نستمر في متابعة كافة التطورات حتي نوفر لكم كافة المعلومات الجديدة اول بأول، حتي تكن علي علم بكافة التطورات عند مشاهدة مباراة الزمالك وبطل التشاد اليوم 18 سبتمبر 2022
- محمد عواد فى حراسة المرمي.
- حسام عبد المجيد ومحمود حمدى ” الونش ” وحمزة المثلوثى فى خط الدفاع .
- احمد فتوح وإمام عاشور و محمد عبد الغنى و سيد عبدالله ” نيمار” فى خط الوسط.
- يوسف اسامة نبيه واحمد سيد زيزو و سيف الجزيرى فى خط الهجوم.
تردد قناة أون تايم سبورت
من المرتقب أن تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة اليوم بين الزمالك وبطل التشاد في دوري أبطال أفريقيا، واليكم تردد تلك القنوات من أجل الاستمتاع بمشاهدة المباراة اليوم من خلال إرسال قوي وإشارة بدون تشويش
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد : 11861.
- معامل الترميز : 27500.
- معامل تصحيح الخطا : 6/5.
- الاستقطاب : راسى.
تردد قناة اون تايم سبورت 2
- التردد : 10853.
- معامل الترميز : 27500.
- معامل تصحيح الخطا : 6/5.
- الاستقطاب : أفقى.
موعد مباراة الزمالك وبطل التشاد في دوري ابطال افريقيا
- في تمام الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والاردن والسودان وجنوب افريقيا.
- تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة المملكة العربية السعودية وقطر.
- السابعة مساء بتوقيت ابوظبي ودولة الإمارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباراة الزمالك وإليكت سبورت اليوم الأحد 18 سبتمبر.. تردد القنوات الناقلة لمباراة Zamalek vs Elaket sport على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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