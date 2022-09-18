الأمم المتحدة: نزوح 50 ألف يمنى منذ بداية 2022

جدة - نرمين السيد - وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - فى تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردتها قناة "اليمن" الفضائية - "إنه منذ بداية العام، نزح ما يقرب من 50 ألف شخص فى اليمن مرة واحدة على الأقل".

وأدت هذه الحرب لمقتل آلاف الأشخاص وخلفت أسوأ أزمة إنسانية فى العالم، بعد أن أصبح 80% من السكان فى اليمن بحاجة ماسة للمساعدات، بحسب الأمم المتحدة، كما تسببت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد لـ 126 مليار دولار.