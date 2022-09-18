جدة - نرمين السيد - وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - فى تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردتها قناة "اليمن" الفضائية - "إنه منذ بداية العام، نزح ما يقرب من 50 ألف شخص فى اليمن مرة واحدة على الأقل".
وأدت هذه الحرب لمقتل آلاف الأشخاص وخلفت أسوأ أزمة إنسانية فى العالم، بعد أن أصبح 80% من السكان فى اليمن بحاجة ماسة للمساعدات، بحسب الأمم المتحدة، كما تسببت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد لـ 126 مليار دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: نزوح 50 ألف يمنى منذ بداية 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.