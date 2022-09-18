تصريح جديد من أستراليا بشأن العقوبات المفروضة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف مارليس، اليوم الأحد - بحسب وكالات أنباء عالمية، أن "العقوبات تستهدف الحكومة الروسية وليس الشعب الروسى نفسه .. هذا ليس شيئا نفكر فيه فى الوقت الحالى".

يشار إلى أنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، فرضت أستراليا عقوبات على مئات الأفراد والكيانات الروسية بما فى ذلك معظم القطاع المصرفى الروسى وجميع المنظمات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد.

كما زودت أستراليا، أوكرانيا بالمعدات الدفاعية والإمدادات الإنسانية، بينما حظرت صادرات الألومينوم وخامات الألومنيوم - بما فى ذلك البوكسيت - إلى روسيا.