بعد وفاة الملكة إليزابيث.. هل تنشأ خلافات بين الملك تشارلز وتراس؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة، فى مقال تحليلى نشرته اليوم الأحد، إنه رغم تعهد الملك تشارلز بالابتعاد عن السياسة، فهو يتمتع بآراء قوية، كثير منها يختلف عن آراء تراس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى عام 1970، ألقى أمير ويلز آنذاك خطابه الأول حول مخاطر التلوث. وفى نوفمبر من العام الماضى فى قمة "كوب 26" فى جلاسكو، أبلغ الملك قادة العالم أنهم بحاجة إلى أن يكونوا على "أهبة الاستعداد" للتصدى لتغير المناخ لأن الوقت "قد نفد حرفيا".

جاء ذلك بينما تعهدت ليز تراس بالالتزام بهدف 2050 لتحقيق صافى صفر انبعاثات كربونية، ولم تكن مناصرا صريحا للأجندة الخضراء، بعد أن تعهدت بإلغاء الرسوم الخضراء على فواتير الطاقة وتحدثت ضد الألواح الشمسية فى المناطق الريفية. كما عينت جاكوب ريس موج، الذى شكك فيما إذا كان تغير المناخ ناجما عن البشر، وزيرا للأعمال.

ومضت الصحيفة تقول إنه فيما يتعلق بمستقبل اتحاد إنجلترا وإسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، فسيظل عزيزا على قلب الملك الجديد، كما كان الحال بالنسبة لوالدته، وكذلك الإبقاء على علاقات جيدة مع الجيران الدوليين، غير أن تراس مصممة على عقد صفقة صعبة مع الاتحاد الأوروبى بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو نهج يمكن أن يعرض السلام فى جزيرة أيرلندا للخطر، ويمكن لنهجها القوى المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أن يعزز دعم استقلال إسكتلندا.

وفيما يتعلق بأزمة الفقر وتكلفة المعيشة فقد أعرب الملك تشارلز، حتى خلال فترة الحداد الوطنى، عن مخاوفه بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة. وهذا فى حد ذاته لن يضعه على خلاف مع تراس، التى ستعلن حكومتها عن إجراءات هذا الأسبوع للمساعدة فى فواتير الطاقة.

غير أن تراس تعتقد أن الدولة يجب أن تبتعد عن حياة الموطنين، بينما تمثل مؤسسة "برنس تراست"، التى أنشأها الملك تشارلز منذ سنوات، منظمة تساعد أولئك الذين "يواجهون أكبر الشدائد فى طريقهم إلى التوظيف" من خلال "تعزيز شبكة الفرص والدعم للشباب لمنحهم أفضل فرص للنجاح فى السنوات المقبلة".