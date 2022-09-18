تباطؤ النمو ونقص الإمدادات.. اضطراب فى أسواق النفط العالمية

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية تقريرًا، اليوم الأحد، حول حالة الاضطراب فى أسواق النفط العالمية خلال الفترة الحالية، فى إنعكاس واضح لتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن التضخم التى تعانيها معظم الاقتصادات حول العالم.





تقلبات شديدة

وأشار التقرير إلى التقلبات الشديدة فى أسعار النفط، بفعل البيانات السلبية التى تخرج من حين لآخر، سواء من أوروبا أو أمريكا أو حتى الصين، مضيفًا أن أسعار الخام سجلت خسائر وسط مخاوف من تباطؤ الطلب العالمى، مع توقع المزيد من التشديد النقدى من قبل البنوك المركزية.

وانخفض الخامان القياسيان "مزيج برنت" والخام الأمريكى بنحو 2% خلال الأسبوع الماضى، فضلاً عن توقعات المستثمرين بزيادة كبيرة فى أسعار الفائدة الأمريكية، الأمر الذى قد يعزز الركود وتقليل الطلب على الوقود.

اشتباكات أرمينيا وأذربيجان

وأوضح تقرير "إكسترا نيوز" أن هذا الانخفاض يأتى على الرغم من تجدد النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، المنتجة للنفط، وهو ما يثير مخاوف وقلق بشأن نقص الإمدادات.

مخزونات النفط الأمريكية

و فى ظل احتمالات قيام "أوبك+" بخفض إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة، فقد أظهرت المعلومات الصادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع فى الأسبوع الأخير، مما يشير إلى ضعف الطلب على الوقود ويحد من أسعار النفط.

توقعات وكالة الطاقة الدولية

وأكد تقرير "إكسترا نيوز" أن توقعات وكالة الطاقة الدولية قد أثرت بشكل سلبى على الأسعار، إذ توقعت المنظمة توقف نمو الطلب على النفط خلال الربع الرابع من العام، إضافة إلى توقعاتها بأن يؤدى التباطؤ الاقتصادى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، خاصة أوروبا، إلى الإضرار بالطلب على النفط.