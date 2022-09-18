تدمير 8 طائرات و7 مدرعات.. روسيا تكشف خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - فى إيجاز صحفى- إن القوات الروسية تمكنت من القضاء على نحو 180 جنديا أوكرانيا وتدمير 7 مدرعات ودبابتين و6 مدافع وعشر مركبات خصوصا خلال آخر 24 ساعة فى منطقة نيكولايف.

وأضاف أن القوات الجوية الروسية نفذت بالتزامن مع قوات المدفعية ضربات مكثفة على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية فى زابوريجيا مما أسفر عن مقتل نحو 100 جندى أوكرانى.

ونوه المتحدث الى أن خسائر القوات الأوكرانية فى دونيتسك بلغت أكثر 110 عسكريين و20 قطعة من المعدات العسكرية.

وأشار الى أن القوات الروسية نجحت فى تحييد نحو 150 جنديا أوكرانيا وتدمير 17 وحدة من المعدات العسكرية فى مقاطعتى خاركوف وخيرسون.