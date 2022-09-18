العالم اليوم - حادث مروع يقتل ويصيب العشرات من مرضى كورونا

انتم الان تتابعون خبر حادث مروع يقتل ويصيب العشرات من مرضى كورونا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 سبتمبر 2022 03:22 مساءً - لقي 27 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون، الأحد، من جراء تحطم حافلة كانت تقل مرضى مصابين بمرض"كوفيد-19"، جنوب غربي الصين.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحافلة التي كانت تقل مرضى كورونا، كان على متنها 47 شخصا، مما يعني أن كل الموجودين فيها وقت الحادث إما قتلوا أو أصيبوا.

وقالت الشرطة الصينية في بيان إن الحافلة انقلبت على طريق سريع في مقاطعة قويتشو، بدون الإشارة إلى أي صلة بالحجر الصحي، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الركاب كانوا "أشخاص مرتبطين بالوباء" كان يتم نقلهم من قوييانغ، عاصمة المقاطعة، إلى مقاطعة ليدو، التي تبعد حوالى 200 كيلومتر جنوب شرق البلاد.

وانقلبت الحافلة في حوالى الساعة 2:40 صباحا، وفقا لتقرير على الإنترنت صادر عن ذراع لمجموعة "قويتشو ديلي" الإعلامية.

وفي أعقاب الحادث، طالب قادة المقاطعة بفحص إجراءات نقل مصابي الجائحة وإجراءات العزل.

وأبلغت قوييانغ عن نحو 180 حالة إصابة جديدة الجمعة.

وحافظت الصين على سياسة صارمة "صفر كوفيد"، التي تعزل المصابين والمخالطين الوثيقين لمحاولة احتواء انتشار المرض.