الاردن : ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13وفاة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 18 سبتمبر 2022 03:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت مديرية الأمن العام، أنه وبعد ساعات عمل صعبة ودقيقة تمكنت فرق الإنقاذ ظهر اليوم من الوصول إلى 3 جثث لأشخاص تحت الانقاض في عمارة اللويبدة وتم اخلاؤها، لتكون حصيلة ما تم التعامل معه في الحادثة 13 وفاة و10 إصابات. وأكدت المديرية، أن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول لكافة المحاصرين.

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