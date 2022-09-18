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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن توفر وظائف مدارس في مدينة ظهران 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة وقد قامت جامعة الملك فهد للمعادن والبترول بالإعلان عن توفيرها لعدد من الوظائف لكافة الفئات وكذلك تلك الوظائف التعليمية متوفرة للرجال والنساء في مدينة ظهران وهذا بعدما قام الكثير من الناس بتكثيف البحث عن وظائف تكون متناسبة مع مؤهلاتهم كما إن تلك الوظائف يوجد منها بعض التخصصات مثل (إدارية وفنية وتعليمية وصحية)، كما قامت مدارس الجامعة بتحديد عدد من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين من أجل قبولهم في تلك الوظائف ومن أهمها حصول المتقدم على درجة البكالوريوس وهذا على الأقل في المجال والتخصص الذي يكون تم الإعلان عنه كما إن الجامعة بتحديد كيفية التقديم على الوظيفة وتكمن في إرسال ال C.V وهذا من خلال البريد الإلكتروني التابع للجامعة.
وظائف مدارس جامعة الملك فهد :-
وكما ذكرنا مسبقاً بأن جامعة الملك فهد للمعادن والبترول قامت بالإعلان من قبل عن احتياجها لعدد من الراغبين في التقدم على بعض من وظائف المدارس التي قامت بتوفيرها، تلك الوظائف هي التالية :-
- معلمة رياضيات.
- (للرجال فقط) معلم لغة إنجليزية لجميع المراحل.
- معلمة لغة إنجليزية.
- معلمة تربية بدنية.
- معلمة تربية الإسلامية.
- معلمة صفوف أولية.
- (للرجال فقط) معلم حاسب آلي.
- معلمة حاسب آلي.
- مشرف رياضيات.
- مشرفة صحية.
- رائدة نشاط.
- (للنساء فقط) دعم فني.
- (للرجال فقط) محضر مختبر مدرسي تخصص علوم.
- مديرة مدرسة.
- وكيلة للشؤون التعليمية وكذلك المدرسية.
- ممرضة (شرط لديها رخصة طبية).
شروط التقديم على وظائف مدارس جامعة الملك فهد :-
ومن أجل التقديم على وظائف مدارس جامعة الملك فهد للمعادن والبترول في مدينة ظهران هناك عدد من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدم من أجل القبول على الوظيفة، تلك الشروط هي التالية :-
- أن يكون المتقدم أياً كان نوعه سعودي الجنسية وكذلك المنشأ.
- حصول المتقدم على بكالوريوس في مجال التخصص المطلوب من قبل المتقدم.
- اجتياز جميع مراحل القبول التي تقوم إدارة القبول في المدرسة بتحديدها.
- أن يقوم المتقدم بتسليم كافة المستندات التي تدل على حصوله على المؤهل المطلوب كما إنه من الضروري أن تكون تلك المستندات موثقة ومعتمدة من قبل وزارة التعليم السعودية.
- أن يكون لدى المتقدم حسن سير وسلوك وكذلك ليس لديه أي ملف قضائي وغير محكوم عليه في أي قضية مخلة بالشرف.
- كما إنه يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن سنتين وهذا مع استثناء لمن حصل على معدل جامعي مرتفع.
- أن يكون المتقدم متفرغ بشكل كامل من أجل الوظيفة فقط ولا يكون لديه عمل في أي وظيفة أخرى حكومية أو خاصة.
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