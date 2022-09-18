نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن توفر وظائف مدارس في مدينة ظهران 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قامت جامعة الملك فهد للمعادن والبترول بالإعلان عن توفيرها لعدد من الوظائف لكافة الفئات وكذلك تلك الوظائف التعليمية متوفرة للرجال والنساء في مدينة ظهران وهذا بعدما قام الكثير من الناس بتكثيف البحث عن وظائف تكون متناسبة مع مؤهلاتهم كما إن تلك الوظائف يوجد منها بعض التخصصات مثل (إدارية وفنية وتعليمية وصحية)، كما قامت مدارس الجامعة بتحديد عدد من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين من أجل قبولهم في تلك الوظائف ومن أهمها حصول المتقدم على درجة البكالوريوس وهذا على الأقل في المجال والتخصص الذي يكون تم الإعلان عنه كما إن الجامعة بتحديد كيفية التقديم على الوظيفة وتكمن في إرسال ال C.V وهذا من خلال البريد الإلكتروني التابع للجامعة.

وظائف مدارس جامعة الملك فهد :-

وكما ذكرنا مسبقاً بأن جامعة الملك فهد للمعادن والبترول قامت بالإعلان من قبل عن احتياجها لعدد من الراغبين في التقدم على بعض من وظائف المدارس التي قامت بتوفيرها، تلك الوظائف هي التالية :-

معلمة رياضيات.

(للرجال فقط) معلم لغة إنجليزية لجميع المراحل.

معلمة لغة إنجليزية.

معلمة تربية بدنية.

معلمة تربية الإسلامية.

معلمة صفوف أولية.

(للرجال فقط) معلم حاسب آلي.

معلمة حاسب آلي.

مشرف رياضيات.

مشرفة صحية.

رائدة نشاط.

(للنساء فقط) دعم فني.

(للرجال فقط) محضر مختبر مدرسي تخصص علوم.

مديرة مدرسة.

وكيلة للشؤون التعليمية وكذلك المدرسية.

ممرضة (شرط لديها رخصة طبية).

شروط التقديم على وظائف مدارس جامعة الملك فهد :-

ومن أجل التقديم على وظائف مدارس جامعة الملك فهد للمعادن والبترول في مدينة ظهران هناك عدد من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدم من أجل القبول على الوظيفة، تلك الشروط هي التالية :-