نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2022 ووزارة التربية والتعليم توضح قرار التأجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد مؤخراً بشكل كبير التساؤل حول حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2022، والأمر الذي زاد من شائعات تأجيل الدراسة بشكل عام، وبناءاً على هذا الموضوع فقد صرحت وزارة التربية والتعليم وحسمت هذا الأمر وأوضحت حقيقة تأجيل الدراسي في مصر 2022، مؤكدة أن الدراسة لن تؤجل وستعتمد هذا العام بشكل كبير على الحضور في جميع المدارس، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للحد والوقاية من انتشار الفيروسات.

تأجيل الدراسة في مصر 2022

واستناداً إلى تصريحات وزارة التربية والتعليم بشأن حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2022، وحسماً للجدل المثار من وراء الشائعات، فقد أكدت الوزارة في بيان إعلامي لها أن العام الدراسي الجديد 2022-2023 سوف يبدأ في الموعد المحدد ضمن الجدول الزمني للعام الدراسي المعتمد من الوزارة وذلك دون أي إلغاء أو تأجيل، مع التأكيد على انتظام الدراسة الحضورية في المدارس كما ذكرنا في الفقرة السابقة، وأعلنت المصادر بالوزارة أن قرار تأجيل الدراسة يعود فقط للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وذلك في حالات الطوارئ التي تستدعي ذلك، وذكرت حرص الوزارة على توفير العديد من المنصات الإلكترونية للتعلم والتي تسمح للطلاب بفهم وإدراك مخرجات التعليم الحديثة في المقرر الدراسي للعام الجديد، وذلك بالإضافة إلى تدريبهم على النمط الجديد للاسئلة والتي تعتمد من خلالها على فهم الطالب وليس نظام الحفظ.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2022

وهناك احتمالية أن تكون أسباب انتشار حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2022، هو القرار الصادر عن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والذي جاء فيه تأجيل الدراسة في المدارس الحكومية حتى يوم 1 أكتوبر 2022، ولكن كان هذا القرار يعد عارضاً لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور، ومؤكداً على أن يوم الأحد 18 سبتمبر هو أول أيام الدراسة بالمدارس ذات النهج الخاص (المدارس الدولية)، ومؤكداً أن بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 ستكون طبقاً للجدول الزمني المقرر، وأن الأخبار المتداولة بشأن تأجيل الدراسة عارية تماماً من الصحة، وتؤكد الوزارة بناء على ذلك الآتي: