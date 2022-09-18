نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي بسرعة البرق حتى 5000 شدة PUBG UC في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي بسرعة البرق يتم عن طريق بعض المواقع مثل موقع ihackgames أو عن طريق جوجل بلاي الذي يعطي الشدات للأفراد دون الحاجة إلى مقابل مالي، الآن سوف نوضح كيفية الشحن بواسطة هذه المواقع والتطبيقات، حيث يتم شحن شدات ببجي بخطوات سهلة يمكن لأي شخص اتباعها خاصةً الأفراد الذين لديهم صعوبة في تنفيذ هذه الخطوات، بعد تنفيذ كل التعليمات المطلوبة سوف يحصل اللاعب على عدد ضخم جدًا من الشدات المقدمة بشكل مجاني وسيصبح اللاعب قادر على شراء كل الموارد المطلوبة من أجل المعركة.

شحن شدات ببجي بسرعة البرق

يعتبر الشحن بواسطة Google play هي أسرع طريقة لشحن شدات ببجي التي تم التوصل إليها والتي يجهلها البعض؛ على الرغم من أنها تقدم الشحن مجانًا يصل إلى 5000 شدة، لكن أولًا يجب على اللاعب القيام أتباع خطوات شحن شدات ببجي بسرعة الآتية:

الانتقال إلى الإعدادات الموجودة على الموبايل.

ثم الدخول على التطبيقات ومن ثم الانتقال إلى متجر جوجل بلاي.

في هذه الحالة لابد من إزالة بعض الملفات المحفوظة داخل الهاتف.

سوف يتم نقل اللاعب إلى المتجر الأمريكي التابع له.

يحتوي المتجر الأمريكي على ميزة النقاط ومنها نقاط التشغيل.

التي يتفرع منها عبارة “انضمام مجاني” والتي يجب النقر عليها.

لكي يظهر للاعب طريقة الدفع والتي يحددها اللاعب وفقًا لإمكانياته.

التوجه بعد ذلك لـكلمة “المتابعة” ومنها إلى كلمة “الحفظ” وفي النهاية النقر على كلمة “أوافق” المتاحة داخل قائمة العروض.

شحن شدات ببجي من موقع ihackgames

يمكن شحن PUBG UC من موقع ihackgames الذي يعد أسرع موقع شحن شدات ببجي بواسطة الخطوات التالية:

يقوم العميل بفتح رابط الموقع وهو ihackgames.com، ثم البحث عن لعبة ببجي وتحديدها عن طريق الضغط عليها.

التوجه إلى جملة “أبدأ الآن” ومن ثم الضغط عليها.

إعادة الضغط مرة ثانية على عبارة “أبدأ الآن”.

بعدها لابد أن يحدد اللاعب مستواه في اللعب هل هو أكبر من 20 أم أنه أصغر من ذلك.

ضرورة تسجيل اسم المستخدم User Name أو رقم الأيدي.

سوف تستغرق عملية ربط الحساب بعض الوقت لهذا يجب الانتظار بعض الوقت.

يتم النزول للأسفل واختيار عبارة “عملية التحقق” ثم الضغط عليها.

سوف يخرج أمام اللاعب صفحة تحتوى على جملة “اضغط هنا من أجل إكمال التحقق”.

ضرورة إكمال الوظائف المطروحة على الموقع لإنهاء عملية التحقق.

يقوم اللاعب بتسجيل حساب GMAIL وكذلك رقم الهاتف، مع الحرص على تقديم الإجابة اللازمة على الأسئلة المتاحة.

يمكن للأفراد استخدام أي من هذه الطرق في شراء شدات ببجي بسرعة ومواصلة اللعب والاستمتاع بالمواسم الجديدة التي أصدرتها الشركة خلال الفترة الأخيرة.